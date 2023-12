Undici persone arrestate in un'indagine congiunta sulla droga

Le forze dell'ordine hanno collaborato a un'indagine congiunta sulla droga condotta dall'ufficio regionale antidroga della West Metro del Georgia Bureau of Investigation, che ha portato all'arresto e all'accusa di undici persone. L'operazione ha coinvolto più agenzie, tra cui la Task Force antidroga della Georgia nordoccidentale, l'ufficio dello sceriffo della contea di Haralson, l'ufficio dello sceriffo della contea di Troup, il gruppo 42 della task force dell'ufficio distrettuale della DEA di Birmingham e l'unità per i crimini gravi del 7° circuito giudiziario.

Gli arresti includono individui provenienti da varie contee, con accuse che vanno dal traffico di droga ai reati di cospirazione. L'indagine, iniziata nel settembre 2023, ha inizialmente preso di mira un individuo, ma successivamente ha scoperto un'organizzazione di traffico di droga che opera in diverse contee della Georgia e dell'Alabama.

Sono stati eseguiti mandati di perquisizione in più luoghi, portando ad arresti durante l'esecuzione di tali mandati e come parte di un'indagine più ampia. Durante l'operazione sono stati sequestrati circa 4 chilogrammi di sospetta metanfetamina, 2 libbre di sospetta marijuana, 6 armi da fuoco e circa 14,000 dollari in contanti.

I sospettati sono stati rinchiusi in varie carceri della contea, con l'obiettivo dell'indagine di interrompere la distribuzione della droga a livello stradale nelle aree prese di mira e creare comunità più sicure.

Al termine delle indagini, il fascicolo del caso sarà inoltrato all'ufficio del procuratore distrettuale del circuito giudiziario di Tallapoosa per il procedimento giudiziario. Chiunque abbia informazioni relative a questa indagine può contattare il Georgia Bureau of Investigation West Metro Regional Drug Enforcement Office. È possibile inviare suggerimenti anonimi tramite vari canali, tra cui chiamando il numero 1 (800) 597-TIPS (8477), online sul sito Web ufficiale di GBI o utilizzando l'app mobile See Something, Send Something.