Progetto di sviluppo di un nuovo campo da golf da 100 milioni di dollari ad Aledo

L'operatore di golf club con sede a Dallas, Escalante Golf, è pronto a sviluppare un campo da golf all'avanguardia ad Aledo, a sud-ovest di Fort Worth. Il Kelly Ranch Golf Club, situato su un sito di 240 acri sulla US Highway 377, mira a ridefinire l'esperienza del golf nel Texas settentrionale. Il campo da campionato privato a 18 buche farà parte della più ampia comunità del Kelly Ranch, che prevede piani per 2,500 case. Si stima che lo sviluppo costerà 100 milioni di dollari.

Rinomato per l'eccezionale design dei suoi campi da golf, Escalante Golf ha collaborato con Tripp Davis and Associates per creare un campo che sfiderà e ispirerà i giocatori. Il percorso si estenderà su 7,600 metri, sfruttando le dolci colline e i cambi di altitudine della regione. L'apertura è prevista per il 2025.

Oltre al campo stesso, il Kelly Ranch Golf Club sarà dotato di una struttura pratica di 26 acri all'avanguardia con un driving range, bunker di pratica e chipping e putting green. La club house offrirà un negozio di articoli da golf, un ristorante, un bar e una terrazza all'aperto che offrirà viste mozzafiato sul campo. Oltre ai servizi per il golf, Escalante Golf sta anche sviluppando un club di atletica e benessere che soddisferà gli appassionati di fitness.

Un aspetto unico del Kelly Ranch Golf Club è la sua attenzione esclusiva al golf. Il club mira a creare un ambiente libero da altre distrazioni tipiche dei country club tradizionali. Jeff Kindred, vicepresidente esecutivo di Clubs & Resorts presso Escalante Golf, sottolinea il fascino di un'atmosfera dedicata esclusivamente al golf.

La comunità più ampia del Kelly Ranch sarà composta da tre quartieri recintati con case che vanno da 700,000 dollari a oltre 10 milioni di dollari. Inoltre, sono in corso progetti per sviluppare i negozi al Kelly Ranch, un centro di vendita al dettaglio e di ristorazione di 65 acri, nonché un complesso di uffici e medico di 50 acri.

Escalante Golf, fondata nel 1991, gestisce attualmente 22 campi e club di golf in 13 stati. In Texas, la società possiede quattro mazze da golf nell'area di Houston. Il Kelly Ranch Golf Club pone le basi per un futuro di eccellenza nel golf a Fort Worth e si aggiunge al numero crescente di importanti sviluppi golfistici nel Texas settentrionale.