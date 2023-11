Apple espande le offerte sanitarie con nuovi progetti

By

Apple è nota per la sua innovazione nel settore tecnologico e ha fatto passi da gigante anche nel settore della salute e del benessere. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, l’azienda ha diversi nuovi progetti in cantiere che hanno il potenziale per rivoluzionare l’assistenza sanitaria su tutti i dispositivi Apple.

Lo scopo principale di questi progetti è aiutare gli utenti a comprendere meglio i propri dati sanitari sviluppando nuove metriche e tecnologie in grado di rilevare tempestivamente i problemi. Espandendo le sue funzionalità sanitarie esistenti, Apple intende fornire agli utenti un'esperienza completa di monitoraggio della salute.

Uno dei dispositivi chiave per il monitoraggio della salute è l’Apple Watch. Già dotato di funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno, l’Apple Watch potrebbe presto essere in grado di monitorare anche la pressione sanguigna e i livelli di glucosio nel sangue. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un punto di svolta per i diabetici, poiché elimina la necessità di metodi invasivi di monitoraggio del glucosio.

Oltre al monitoraggio della pressione sanguigna e della glicemia, l’Apple Watch potrebbe includere anche una funzione di rilevamento dell’apnea notturna che analizza i modelli di sonno e respirazione per stimare la condizione. Inoltre, l’azienda sta cercando di espandere la funzionalità delle funzionalità esistenti, come il termometro, per rilevare la febbre.

Apple non limita le sue innovazioni sanitarie al solo Apple Watch. Il rapporto suggerisce che i prossimi modelli AirPods potrebbero potenzialmente fungere da apparecchi acustici da banco. Inoltre, gli AirPod saranno dotati della capacità di condurre test dell’udito, rendendo più facile per gli utenti accedere comodamente alle cure.

In particolare, anche l'ultima tecnologia di Apple, Vision Pro, riceverà aggiornamenti sulla salute. L'azienda sta lavorando su funzionalità anti-ansia e di meditazione migliorate per Vision Pro, nonché su un sistema di realtà virtuale che promuove il pensiero positivo. Inoltre, i sensori esistenti del dispositivo verranno utilizzati per scansionare gli occhi di chi lo indossa alla ricerca di dati sulla salute cognitiva.

Con questi progetti, Apple è destinata a dare forma al futuro della tecnologia sanitaria. Integrando funzionalità sanitarie nei suoi dispositivi più diffusi, l'azienda mira a consentire agli utenti di assumere il controllo del proprio benessere e prendere decisioni informate sulla propria salute.

FAQ

D: Quali nuove funzionalità sanitarie sono previste per l'Apple Watch?

R: Si dice che il prossimo Apple Watch includa il monitoraggio della pressione sanguigna e della glicemia, il rilevamento dell'apnea notturna e il rilevamento della febbre utilizzando il termometro integrato.

D: I nuovi modelli AirPods avranno funzionalità relative alla salute?

R: Sì, Apple sta pianificando di rendere gli AirPods anche come apparecchi acustici da banco e in grado di condurre test dell'udito.

D: Quali aggiornamenti sanitari sono in serbo per Apple Vision Pro?

R: Vision Pro potrebbe ricevere funzionalità anti-ansia e di meditazione migliorate, nonché un sistema di realtà virtuale per il pensiero positivo. I sensori esistenti del dispositivo verranno utilizzati anche per raccogliere dati sulla salute cognitiva dagli occhi di chi lo indossa.