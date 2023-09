Lancio di iPhone 15 oggi: Apple presenta iPhone Made in India

Apple è pronta a lanciare oggi l’attesissimo iPhone 15, segnando la prima volta che il telefono “Made-In-India” sarà disponibile al pubblico. L’entusiasmo globale per il lancio dell’iPhone 15 è palpabile, con gli appassionati di tecnologia in India che attendono con impazienza la presentazione. Il lancio dell'iPhone 15 riveste un'importanza significativa per i consumatori indiani, poiché segna una pietra miliare nella storia del paese. Questa sarà la prima volta che un iPhone verrà assemblato in India e, una volta lanciato, sarà disponibile per le vendite globali.

Il lancio dell’iPhone 15 sarà inizialmente limitato al mercato dell’Asia meridionale, dove sarà disponibile la versione “Made-In-India” del telefono. Tuttavia, gli iPhone prodotti in Cina saranno disponibili anche in tutto il mondo. La produzione dell’iPhone 15 in India è il risultato della diversificazione della produzione di molte aziende lontano dalla Cina, soprattutto dopo le interruzioni causate dalla pandemia. L’India è emersa come luogo preferito per la produzione grazie al suo contesto economico favorevole.

Foxconn Technology Group, la società responsabile della produzione degli iPhone Apple, ha iniziato la produzione dell’iPhone 15 nella sua fabbrica nel Tamil Nadu il mese scorso. Questo sviluppo ha scatenato speculazioni sul prezzo dell’iPhone 15 in India. Sebbene anche i modelli precedenti, iPhone 13 e iPhone 14, fossero prodotti in India, i prezzi non differivano in modo significativo da quelli delle loro controparti globali.

Resta però da vedere se l’iPhone 15 “Made-In-India” avrà un prezzo inferiore rispetto ai modelli precedenti. Il prezzo di lancio dell'iPhone 13 in India era di 79,900 rupie per la variante da 128 GB, e anche la variante base dell'iPhone 14 è stata lanciata a un prezzo simile. Il prezzo negli Stati Uniti per entrambi i modelli era di 799 dollari, ovvero circa 100 volte il prezzo in India. Per ora non è chiaro se questa significativa differenza di prezzo cambierà con l’iPhone 15.

In conclusione, il lancio dell’iPhone 15 è un momento emozionante per gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo, in particolare in India dove sarà disponibile la versione “Made-In-India”. Il passaggio alla produzione di iPhone in India riflette una tendenza crescente delle aziende a diversificare la propria produzione lontano dalla Cina. Mentre i consumatori attendono con impazienza il lancio, sperano di vedere una strategia di prezzo più favorevole per l’iPhone 15 in India.

Fonte:

– Articolo di origine: [Marathi News](fonte)

– Definizioni:

– Made-In-India: si riferisce a prodotti fabbricati o assemblati in India.

– Foxconn Technology Group: produttore di elettronica taiwanese noto per la produzione di iPhone e altri dispositivi elettronici di consumo.