Zoom incontra le autorità di regolamentazione per sollevare preoccupazioni sul comportamento anticoncorrenziale di Microsoft

Secondo quanto riferito, Zoom Video Communications ha incontrato le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di altre giurisdizioni per esprimere preoccupazioni sul presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft. Nell'ultimo anno la piattaforma di videoconferenza ha discusso con la Federal Trade Commission degli Stati Uniti e con le autorità di concorrenza dell'UE, del Regno Unito e della Germania.

Le preoccupazioni di Zoom ruotano attorno al trattamento preferenziale di Microsoft nei confronti della sua app di chat e video, Teams, attraverso il bundle di prezzi e la progettazione del prodotto. Dando la preferenza alla propria app, Zoom ritiene che Microsoft sia impegnata in pratiche di concorrenza sleale. Il CEO di Zoom Eric Yuan ha sottolineato l’importanza della concorrenza leale e le potenziali conseguenze delle pratiche sleali.

In un caso separato, Microsoft è stata oggetto di un'indagine antitrust da parte dell'Unione Europea a luglio. L'indagine è stata avviata da un reclamo presentato nel 2020 dall'app concorrente di messaggistica per spazi di lavoro di proprietà di Salesforce, Slack. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il bundle di Microsoft Teams con il suo prodotto Office. In risposta, Microsoft ha annunciato l'intenzione di separare Teams dai suoi prodotti Office e rendere più semplice l'integrazione dei prodotti concorrenti con il suo software.

Gli incontri di Zoom con le autorità di regolamentazione servono come tentativo di garantire l'equità nel mercato e affrontare il presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft. Le discussioni con le autorità di regolamentazione aiuteranno a determinare se sono necessarie ulteriori azioni per promuovere un ambiente competitivo nel settore dei software per videoconferenze e comunicazioni.

Fonte:

– Reuters: [articolo fonte]