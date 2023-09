Secondo quanto riferito, Zoom Video Communications Inc. ha incontrato le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di altre giurisdizioni per esprimere preoccupazioni sul presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft Corp. Nell’ultimo anno il produttore di software per le comunicazioni ha collaborato con la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti e con le autorità di concorrenza dell’UE, del Regno Unito e della Germania.

La preoccupazione principale di Zoom ruota attorno alla preferenza di Microsoft per il suo software di videoconferenza Teams attraverso il bundle di prezzi e la progettazione del prodotto. Microsoft è stata sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza della concorrenza dell'UE, che sta indagando se collegare Teams a prodotti aziendali abbia violato le norme antitrust. L'indagine è stata avviata da un reclamo presentato dalla piattaforma di messaggistica Slack di Salesforce Inc..

Anche l'Ufficio federale dei cartelli tedesco ha aperto un'indagine contro Microsoft, esaminando in particolare il raggruppamento di OneDrive e Teams con gli altri software di produttività dell'azienda. Inoltre, le autorità statunitensi e britanniche hanno avviato indagini sui servizi cloud, di cui Azure di Microsoft è uno dei principali attori.

Sebbene Zoom avesse precedentemente evitato di affrontare la questione, il CEO Eric Yuan ha recentemente affermato che la FTC dovrebbe esaminare le pratiche di raggruppamento di Microsoft e garantirne l'equità. Tuttavia, sia Zoom che Microsoft hanno rifiutato di commentare ulteriormente la questione.

L’impegno di Zoom con le autorità di regolamentazione arriva in un momento difficile per l’azienda, poiché cerca di mantenere la crescita delle vendite dopo la rapida espansione sperimentata durante la pandemia. Per diversificare la propria offerta, Zoom ha ampliato la propria suite di servizi per le aziende, inclusi telefoni basati su Internet, contact center, pianificazione e assistenti di intelligenza artificiale.

In conclusione, Zoom ha adottato misure per sollevare preoccupazioni sul presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft presso gli organismi di regolamentazione. L’esito di queste discussioni e delle indagini in corso da parte delle autorità determinerà il panorama futuro del mercato della videoconferenza e dei servizi cloud.

Fonte:

– Notizie Bloomberg (nessun URL fornito)