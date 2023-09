Zoom solleva preoccupazioni dell'antitrust sul comportamento di Microsoft

By

Zoom Video Communications Inc. ha espresso le sue preoccupazioni per il presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft Corp. negli incontri con le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di altre giurisdizioni. Secondo una persona che ha familiarità con la questione, Zoom ha avuto colloqui con la Federal Trade Commission degli Stati Uniti e con le autorità di concorrenza dell’UE, del Regno Unito e della Germania nell’ultimo anno.

Una delle principali preoccupazioni sollevate da Zoom è che Microsoft dà la priorità al software di videoconferenza Teams attraverso il bundle di prezzi e la progettazione del prodotto. L'azienda sostiene che questo comportamento dà a Microsoft un vantaggio ingiusto sul mercato. Microsoft è già stata esaminata dall'autorità di vigilanza della concorrenza dell'UE, che sta indagando se il collegamento di Teams con Microsoft 365 e Office 365 viola le regole antitrust.

In risposta alla denuncia presentata da Slack tre anni fa, Microsoft ha recentemente annunciato che disaggregerà Teams in Europa a partire dal 1 ottobre. Anche l'Ufficio federale dei cartelli tedesco ha avviato un'indagine su Microsoft a marzo per indagare sulle sue pratiche di raggruppamento e sul potenziale comportamento anticoncorrenziale.

Anche le autorità negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno avviato indagini sui servizi cloud, un'area in cui Azure di Microsoft è un attore importante. Queste indagini mirano a determinare se determinate pratiche di Microsoft, Amazon.com Inc. e Alphabet Inc. limitano l’innovazione nel settore.

Sebbene Teams sia il principale concorrente di Zoom, la società si è astenuta dal discutere pubblicamente questi problemi fino a poco tempo fa. Durante la Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, il CEO di Zoom Eric Yuan ha invitato la FTC a esaminare le pratiche di raggruppamento di Microsoft e ha sottolineato l'importanza dell'equità nella concorrenza.

Mentre Zoom continua ad espandere la propria suite di servizi per le aziende oltre la videoconferenza, cerca di affrontare le preoccupazioni antitrust e garantire una concorrenza leale nel mercato.

Fonte:

- Bloomberg