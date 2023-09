Zoom esprime preoccupazione per il presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft

Secondo quanto riferito, Zoom Video Communications, il famoso produttore di software per le comunicazioni, ha incontrato le autorità di regolamentazione di Stati Uniti, Unione Europea (UE), Regno Unito (Regno Unito) e Germania per sollevare preoccupazioni sul presunto comportamento anticoncorrenziale di Microsoft. Nell’ultimo anno si sono svolte discussioni con la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti e con le autorità di concorrenza di UE, Regno Unito e Germania.

Una delle principali preoccupazioni di Zoom riguarda la preferenza di Microsoft per il suo software di videoconferenza Teams attraverso il bundle di prezzi e la progettazione del prodotto. Queste preoccupazioni hanno spinto le indagini degli organismi di regolamentazione come l’organismo di vigilanza della concorrenza dell’UE. L'indagine dell'UE è stata avviata dopo un reclamo da parte della piattaforma di messaggistica Salesforce Slack tre anni fa. In risposta, Microsoft ha recentemente annunciato che avrebbe separato Teams in Europa dal 1° ottobre.

Oltre all'indagine dell'UE, l'Ufficio federale dei cartelli tedesco ha aperto una propria indagine su Microsoft, concentrandosi sul raggruppamento di OneDrive e Teams con gli altri software di produttività dell'azienda. L’autorità ha il potere di vietare alcune pratiche che ostacolano la concorrenza online.

Anche le autorità negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno avviato le prime indagini sui servizi cloud, un'area in cui Azure di Microsoft è un attore importante. Queste indagini evidenziano preoccupazioni sulle pratiche di Microsoft, Amazon.com e Alphabet che potrebbero limitare l’innovazione.

Sebbene Teams sia il principale concorrente di Zoom, la società aveva precedentemente evitato di sollevare preoccupazioni sulle pratiche di Microsoft. Tuttavia, durante la Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, il CEO di Zoom, Eric Yuan, ha chiesto alla FTC di esaminare le pratiche di raggruppamento di Microsoft, sottolineando la necessità di una concorrenza leale.

Il CEO di Zoom ha paragonato la competizione tra Zoom e Microsoft a un gioco sportivo, affermando che l'equità è fondamentale per garantire condizioni di parità. Zoom ha rifiutato di commentare ulteriormente e anche Microsoft ha scelto di non fornire un commento.

Questa mossa di Zoom significa un cambiamento nel suo approccio in quanto affronta il presunto comportamento anticoncorrenziale di un importante concorrente. Nonostante abbia registrato una rapida crescita durante la pandemia, Zoom ha dovuto affrontare sfide nel sostenere la crescita delle vendite negli ultimi anni. Per diversificare la propria offerta, l'azienda ha ampliato la propria suite di servizi includendo telefoni basati su Internet, contact center, pianificazione e assistenti di intelligenza artificiale.

Fonte:

– Articolo: Bloomberg