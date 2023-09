Sbloccare il pieno potenziale dello Zero Trust: un cambiamento di paradigma nella sicurezza organizzativa

Zero Trust è emerso come un aspetto cruciale della trasformazione digitale per le organizzazioni, andando oltre l’essere solo una parola d’ordine. La ricerca di Zscaler rivela che molti leader IT hanno già implementato o stanno pianificando di implementare una strategia di sicurezza Zero Trust. Tuttavia, solo una piccola percentuale di questi leader è fiduciosa di sfruttare appieno il potenziale del Zero Trust.

Lo zero trust rappresenta un allontanamento dalle pratiche di sicurezza tradizionali come le reti private virtuali (VPN) e i firewall, che presuppongono che i dispositivi all’interno della rete di un’organizzazione siano affidabili. Il concetto è incentrato sull'idea che nessun utente può essere considerato attendibile, richiedendo la verifica per ogni utente e dispositivo per accedere alle reti.

L'implementazione dello zero trust offre numerosi vantaggi, tra cui maggiore visibilità e sicurezza organizzativa. Consente ai team IT di mantenere il controllo sull'attività di rete, adattando al contempo pratiche di lavoro ibride e forza lavoro distribuita. Adottando lo zero trust, le organizzazioni ottengono un vantaggio competitivo nelle assunzioni offrendo opzioni di lavoro flessibili garantendo al tempo stesso sicurezza e protezione.

La visibilità all’interno dell’azienda è un aspetto cruciale dell’implementazione dello zero trust. Questo livello di visibilità consente alle organizzazioni di prendere decisioni informate sul coinvolgimento dei dipendenti in base alla loro posizione e ottenere informazioni fondamentali sulla tolleranza al rischio. Ad esempio, i lavoratori da remoto possono svolgere le proprie mansioni in modo sicuro, mentre le informazioni ottenute dalle tendenze lavorative possono portare a miglioramenti nelle utenze degli uffici, nelle pratiche lavorative e persino nell’efficienza energetica.

Le opportunità offerte dalla Zero Trust si estendono oltre i cambiamenti tecnologici. Sfruttando le informazioni granulari fornite da Zero Trust, le organizzazioni possono ripensare la propria erogazione del business e prendere decisioni strategiche sugli spazi degli uffici, sulla distribuzione della forza lavoro e sulla produttività. Consente alle aziende di reimmaginare le proprie operazioni e trovare nuovi modi di interagire con i clienti.

Guardando al futuro, l’emergere di strumenti di intelligenza artificiale generativa è promettente per lo spazio Zero Trust. Questi strumenti possono analizzare le enormi quantità di dati che passano attraverso i cloud di sicurezza ed estrarre informazioni preziose. Utilizzando l’intelligenza artificiale generativa, le organizzazioni possono migliorare ulteriormente i vantaggi del Zero Trust e portare la propria sicurezza ed efficienza operativa a nuovi livelli.

Fonte:

– Nathan Howe, vicepresidente delle tecnologie emergenti presso Zscaler

– Ricerca Zscaler: “Sbloccare il potenziale di Zero Trust”

– Ricerca Gartner: “Zero Trust Security – Anjali Agrawal, Neil MacDonald, 19 dicembre 2020”

