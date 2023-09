Integrazione di YouTube Music in arrivo su HomePod: controllo Siri e streaming diretto

By

YouTube Music potrebbe presto diventare compatibile con HomePod di Apple, offrendo agli utenti la possibilità di riprodurre musica in streaming direttamente dalla piattaforma e controllarla tramite Siri. Questa nuova aggiunta all'elenco dei servizi supportati è stata scoperta dall'appassionato di tecnologia @aaronp613, che ha trovato un glifo Home e un URL per "ytm_connect_with_homepod" nel codice dell'app YouTube Music. Sebbene questa scoperta sia solo un piccolo indizio, suggerisce che la funzionalità sia attualmente in fase di sviluppo.

A differenza dei servizi integrati di Apple, l'integrazione di piattaforme di streaming musicale di terze parti come Pandora ed eventualmente YouTube Music deve essere impostata all'interno della rispettiva app. Una volta aggiunti, questi servizi vengono visualizzati come opzioni multimediali nell'app Casa di Apple, accessibile dalle impostazioni dell'account dell'utente. Gli utenti possono quindi selezionare il servizio preferito come predefinito, consentendo a Siri di eseguire comandi utilizzando quella particolare piattaforma anziché Apple Music.

Tuttavia, Siri ha ancora la capacità di riprodurre audio da fonti non predefinite su comando. Ad esempio, anche se l'impostazione predefinita è Apple Music, gli utenti possono semplicemente dire "Siri, riproduci la mia playlist per dormire su YouTube Music" e Siri si adeguerà. Questa flessibilità consente agli utenti di godere di un'esperienza di streaming musicale fluida e personalizzata con un'ampia gamma di opzioni.

Con questi potenziali miglioramenti, gli utenti HomePod beneficeranno di una più ampia selezione di servizi musicali e potranno accedere senza problemi ai propri contenuti preferiti utilizzando i comandi vocali Siri. Questa compatibilità estesa rappresenta l’impegno di Apple nel migliorare le capacità di HomePod e offrire agli utenti una maggiore flessibilità nelle loro scelte di streaming audio.

