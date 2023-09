YouTube implementa le modifiche agli annunci pubblicitari per spettatori e creatori

YouTube sta apportando modifiche alla sua politica pubblicitaria che influenzeranno sia gli spettatori che i creatori. La piattaforma di condivisione video ha annunciato che testerà interruzioni pubblicitarie più lunghe raggruppate insieme anziché distribuite in un video. Questo cambiamento si basa sul feedback degli spettatori, con il 79% di loro che preferisce annunci raggruppati insieme per contenuti di lunga durata sugli schermi TV. Inoltre, YouTube fornirà un indicatore più visibile della durata di ciascuna interruzione pubblicitaria.

Un altro cambiamento sul lato creativo riguarda la “semplificazione” del processo per i creatori di contenuti. In precedenza, i creatori avevano un maggiore controllo sul tipo e sul posizionamento degli annunci nei loro video. Tuttavia, YouTube sta ora implementando un'opzione di attivazione/disattivazione per tutti gli annunci. Con questa opzione abilitata, YouTube determinerà quando e dove verranno mostrati gli annunci. Se l'interruttore è disabilitato, non verrà visualizzato alcun annuncio. Il posizionamento degli annunci a metà video rimane comunque a discrezione del creatore.

Secondo YouTube, oltre il 90% dei video sulla piattaforma ha già tutti i tipi di annunci abilitati, quindi l'impatto sui creatori dovrebbe essere minimo. La piattaforma afferma che queste modifiche vengono apportate per estendere le migliori pratiche all'interno della comunità dei creatori e ottimizzare le entrate per i creatori. L'obiettivo finale è aiutare i creatori a guadagnare di più semplificando al tempo stesso l'esperienza pubblicitaria per gli spettatori.

È importante notare che questi cambiamenti influenzeranno sia i video esistenti che quelli nuovi sulla piattaforma. Oltre a interruzioni pubblicitarie più lunghe e controlli pubblicitari semplificati per i creatori, YouTube introdurrà anche annunci acquistabili con cui gli spettatori potranno interagire mentre guardano YouTube sulla propria televisione.

Nel complesso, queste modifiche mirano a migliorare l'esperienza pubblicitaria per gli spettatori e a fornire maggiore controllo e ottimizzazione delle entrate per i creatori sulla piattaforma YouTube.

Definizioni:

– Contenuti di lunga durata: video che in genere sono più lunghi dei tradizionali contenuti di breve durata, di solito superiori a 20 minuti.

– Interruzione pubblicitaria: una pausa nel contenuto video in cui viene mostrato un annuncio pubblicitario.

– Annunci acquistabili: annunci che consentono agli spettatori di interagire con il contenuto ed effettuare acquisti direttamente all'interno dell'annuncio.

