Apple Vision Pro avrà un proprio App Store: cosa devono sapere sviluppatori e utenti

Apple ha annunciato ufficialmente che il suo prossimo visore VR, l'Apple Vision Pro, avrà il proprio App Store. L'azienda ha mantenuto la promessa di consentire alle cuffie di eseguire app iOS e iPadOS, oltre alle nuove app visionOS. Ciò significa che gli utenti avranno accesso a “centinaia di migliaia di app per iPad e iPhone” insieme alle nuove app visionOS.

Gli sviluppatori avranno presto l'opportunità di pubblicare le proprie app sull'App Store di Vision Pro. Apple prevede di includere il nuovo App Store nella prossima beta autunnale per gli sviluppatori di visionOS. Qualsiasi nuova app iOS e iPad OS creata sarà automaticamente disponibile sull'App Store di Vision Pro, purché compatibile con le cuffie.

Sebbene Apple preveda che quasi tutte le app per iOS e iPad saranno compatibili con Vision Pro, potrebbero esserci casi in cui un'app non è compatibile a causa di determinate funzionalità o problemi dell'interfaccia utente. In questi casi, gli sviluppatori verranno avvisati tramite App Store Connect in modo che possano apportare le modifiche necessarie.

L'inclusione della compatibilità con le app iOS e iPad OS offre a Vision Pro un vantaggio significativo con un'enorme libreria di app pronta all'uso. Tuttavia, non tutte le aziende stanno adottando visionOS per esperienze coinvolgenti. Netflix, ad esempio, ha annunciato che non avrà un'app nativa Apple Vision Pro al momento del lancio. D'altra parte, aziende come Disney e NBA hanno mostrato interesse nel creare esperienze coinvolgenti per Vision Pro.

Il successo di Vision Pro dipenderà in ultima analisi dal fatto che sviluppatori e aziende adotteranno visionOS per esperienze coinvolgenti. Se lo fanno, la combinazione di app coinvolgenti e pratiche su Vision Pro potrebbe dargli un vantaggio rispetto ad altri visori VR. Tuttavia, se viene percepito semplicemente come un Mac o un iPhone attaccato al viso, l’attrattiva del “computer spaziale” potrebbe essere inizialmente limitata.

Fonte:

– Articolo di origine: [Inserire il nome della fonte]

– Connessione all'App Store: [Inserisci URL]

– Guida di Tom: [Inserisci URL]