I rischi per la privacy dell’IA e delle Big Tech

Le aziende tecnologiche utilizzano sempre più i dati degli utenti per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale (AI), sollevando preoccupazioni sulla privacy e sul controllo. Google, ad esempio, utilizza Gmail per addestrare la propria intelligenza artificiale a finire le frasi, mentre Meta (proprietario di Facebook) ha utilizzato un miliardo di post su Instagram senza autorizzazione per addestrare la propria intelligenza artificiale. Microsoft utilizza le conversazioni in chat per migliorare il suo bot AI e altre aziende tecnologiche utilizzano i dati per insegnare varie competenze ai propri sistemi di intelligenza artificiale.

Sebbene l’uso dei dati per la pubblicità mirata sia comune, l’uso dei dati per addestrare sistemi di intelligenza artificiale avanzati pone nuovi rischi. L’intelligenza artificiale generativa fa molto affidamento su grandi quantità di dati, sollevando preoccupazioni sulla privacy delle persone. Le aziende tecnologiche riconoscono il rischio e spesso avvisano gli utenti della condivisione di informazioni personali o sensibili.

Inoltre, il processo di formazione dell’IA coinvolge revisori umani che potrebbero avere accesso ai dati personali condivisi con i sistemi di intelligenza artificiale. Ci sono stati anche casi in cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno divulgato informazioni personali in risposta a determinate richieste. Sebbene le aziende dispongano di misure per prevenire fughe di informazioni, la loro efficacia e frequenza rimangono poco chiare.

La privacy non è l’unica preoccupazione; c’è anche la questione del controllo. Gli utenti potrebbero non aver previsto che i dati condivisi in passato avrebbero potuto essere utilizzati anni dopo per scopi quali la creazione artistica, l’automazione o la sorveglianza. Le aziende tecnologiche spesso stabiliscono le proprie regole su quali dati possono essere utilizzati, creando uno squilibrio tra la privacy degli utenti e il controllo aziendale.

Affrontare questi rischi per la privacy richiede quadri giuridici, normative di settore e maggiore trasparenza. Gli utenti devono avere maggiore controllo e prendere decisioni informate su come i loro dati vengono utilizzati dai sistemi di intelligenza artificiale. Il futuro della privacy nell’era dell’intelligenza artificiale dipende dalla ricerca del giusto equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti delle persone.

