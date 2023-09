Xiaomi intensifica il suo gioco con maggiori aggiornamenti Android

By

Xiaomi ha annunciato che amplierà il numero di aggiornamenti Android offerti per i suoi smartphone, a partire dalla prossima serie Xiaomi 13T. In precedenza, il marchio era stato criticato per il suo supporto software limitato, lasciando i dispositivi più vecchi senza aggiornamenti a metà della loro vita.

Lo Xiaomi 13T e lo Xiaomi 13T Pro, che saranno presentati a Berlino il 26 settembre, non solo presenteranno la tecnologia fotografica Leica, ma riceveranno anche 4 aggiornamenti Android e 5 aggiornamenti di sicurezza. Questa mossa ha lo scopo di allineare Xiaomi ai concorrenti come Samsung, che hanno già esteso il supporto software ad un'ampia gamma di dispositivi.

Poiché la privacy e la sicurezza stanno diventando sempre più importanti per i consumatori, è fondamentale che le aziende investano nei propri team software e garantiscano che i dispositivi rimangano sicuri anche dopo la fine del ciclo del nuovo sistema operativo. La decisione di Xiaomi di offrire più aggiornamenti riflette questa mutevole domanda dei consumatori e potrebbe attrarre clienti che danno priorità al supporto software.

Apple è stata a lungo considerata il punto di riferimento del settore per il supporto software, con gli utenti iPhone che ricevono 5 anni di aggiornamenti. Anche se i dispositivi Android sono tradizionalmente rimasti indietro, è incoraggiante vedere sempre più brand adottare un approccio simile e spingere per aggiornamenti più frequenti.

Oltre a Xiaomi, si dice che anche Google stia estendendo il supporto software a tutti i telefoni Pixel alimentati dal Tensor interno, a partire dalla prossima serie Pixel 8. Ciò indica uno spostamento più ampio nel settore verso la priorità degli aggiornamenti software e la garanzia di una maggiore durata degli smartphone.

