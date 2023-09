Crusoe Energy Systems trasforma il gas naturale in eccesso in elettricità per alimentare i data center

Crusoe Energy Systems LLC ha collaborato con XCL Resources LLC nel bacino di Uinta nello Utah per convertire le emissioni di gas naturale in eccesso in elettricità, che verrà utilizzata per alimentare data center modulari attraverso la mitigazione del flare digitale (DFM). I sistemi DFM sono già stati commissionati e sono pienamente operativi.

Sfruttando il gas naturale sprecato e trasformandolo in energia, il sistema DFM di Crusoe mira a ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica. A pieno regime, questo sistema ha il potenziale di ridurre le emissioni fino a 273,000 tonnellate all’anno, il che equivale a togliere dalla strada 60,000 auto per un anno.

Crusoe Energy Systems ha già implementato oltre 120 data center DFM modulari negli Stati Uniti. Questi centri sono riusciti a ridurre con successo le emissioni di gas naturale in eccesso di oltre 4 miliardi di piedi cubi solo nell’ultimo anno.

Il sistema DFM sviluppato da Crusoe Energy Systems affronta il problema del gas naturale sprecato, che spesso viene bruciato o scaricato nell’atmosfera a causa della mancanza di infrastrutture o di sostenibilità economica. Invece di permettere che questa preziosa risorsa vada sprecata, la tecnologia di Crusoe la cattura e la converte in energia utilizzabile.

I data center sono fondamentali per la società moderna, poiché alimentano e archiviano la grande quantità di informazioni digitali che generiamo. Tuttavia, i data center consumano anche una notevole quantità di energia. Alimentando i data center con energia pulita generata dal gas naturale in eccesso, Crusoe Energy Systems contribuisce a un panorama energetico più sostenibile ed efficiente.

