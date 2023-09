Microsoft collabora con Barclays per lanciare Xbox Mastercard

Microsoft ha annunciato la sua collaborazione con Barclays per introdurre la "Xbox Mastercard", una nuova carta di credito progettata specificamente per gli utenti Xbox. Anche se sarà disponibile esclusivamente per Xbox Insider il 21 settembre, diventerà accessibile a tutti gli utenti negli Stati Uniti entro il 2024.

La Xbox Mastercard offre agli utenti l'opportunità di guadagnare punti per i giochi e i componenti aggiuntivi Xbox in base ai loro acquisti. Varie categorie forniranno tassi di guadagno accelerati, come 5 punti carta su prodotti idonei nel Microsoft Store, 3 punti carta su servizi di streaming idonei come Netflix e Disney+ e 3 punti carta su servizi di consegna di ristoranti idonei come Grubhub e DoorDash. Per tutti gli altri acquisti quotidiani, i clienti guadagneranno 1x punti della carta.

Inoltre, i titolari della carta potranno usufruire di numerosi vantaggi, tra cui 5,000 punti della carta (equivalenti a un valore di $ 50) dopo il primo acquisto. I nuovi membri riceveranno tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate, oltre ad altri vantaggi.

Le persone interessate devono prima entrare a far parte del programma Xbox Insider per ottenere l'accesso alla Xbox Mastercard. La disponibilità della carta sarà introdotta a ondate per i membri Insider per tutto il resto del 2023. A partire dal 21 settembre, gli utenti potranno richiedere la carta.

Il team Xbox ha dichiarato: "Sappiamo che i giocatori sono interessati a ottenere più valore da Xbox e abbiamo ricevuto feedback dalla community che desiderano più modi per ottenere valore dai loro acquisti... La Xbox Mastercard sarà disponibile esclusivamente per Xbox Insider in nei 50 Stati Uniti a partire dal 21 settembre, con disponibilità per tutti i giocatori Xbox nei 50 Stati Uniti nel 2024."

Hai intenzione di acquistare una Mastercard Xbox? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Fonte:

– Xbox Wire, Microsoft collabora con Barclays per presentare la Xbox Mastercard