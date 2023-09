Xbox presenta Xbox Mastercard per premiare i giocatori

Xbox ha presentato la sua ultima offerta per i giocatori: la Xbox Mastercard ufficiale. La carta di credito, emessa da Barclays, consente agli utenti di guadagnare punti dagli acquisti quotidiani che possono essere riscattati con giochi o componenti aggiuntivi nell'Xbox Store. La carta offre anche la possibilità di personalizzarla con il gamertag dell'utente inciso su uno dei cinque diversi design con il logo Xbox. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni per ottenere la carta. I candidati devono essere Xbox Insider e risiedere negli Stati Uniti continentali, in Alaska o nelle Hawaii.

Similmente ad altre carte di credito basate sui premi, gli utenti guadagnano punti per ogni $ 1 speso sulla carta di credito del giocatore. Possono guadagnare ancora più punti effettuando acquisti in luoghi specifici. Ciò include guadagnare punti 5x per prodotti idonei negli store Xbox e Microsoft e punti 3x su servizi di streaming idonei come Disney Plus e Netflix. La carta offre anche 3 punti su servizi di consegna di ristoranti idonei come Grubhub e Doordash.

I dettagli su altri negozi idonei non sono ancora chiari. Ad esempio, non è chiaro se l'acquisto di oggetti di gioco tramite l'account Xbox, come le monete Overwatch, possa consentire di guadagnare 5 punti. I membri di Xbox Mastercard ricevono un bonus di $ 50 sotto forma di punti dopo il loro primo acquisto e possono usufruire di tre mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, con la possibilità di regalarlo a un amico se è già membro di Game Pass.

Per richiedere la Xbox Mastercard, gli utenti devono diventare Xbox Insider. Questo può essere fatto facilmente scaricando Xbox Insider Hub da Microsoft Store su PC o cercando "Xbox Insider Bundle" sulla console Xbox e installando l'hub. Il periodo di richiesta per Xbox Insider inizia il 21 settembre, mentre il resto degli Stati Uniti dovrà attendere fino al 2024 per richiedere la carta di credito.

