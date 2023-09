Microsoft ospiterà Xbox Digital Broadcast al Tokyo Game Show 2023

Microsoft ha annunciato che ospiterà Xbox Digital Broadcast al prossimo Tokyo Game Show 2023. La trasmissione avrà luogo il 21 settembre alle 2:00 PT / 5:00 ET / 18:00 JST.

Durante la trasmissione, Microsoft fornirà aggiornamenti sui progressi dei giochi di Xbox Game Studios e Bethesda Softworks. Inoltre, presenteranno una collezione creativamente diversificata di giochi creati da sviluppatori situati principalmente in Giappone e Asia. L'evento includerà anche annunci di nuovi giochi che arriveranno su Xbox Game Pass.

Xbox Digital Broadcast sarà accessibile attraverso varie piattaforme. Gli spettatori possono guardare la trasmissione sul canale YouTube ufficiale del Tokyo Game Show, nonché su determinati canali social Xbox. La trasmissione sarà disponibile in più lingue, tra cui inglese, giapponese, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale, malese, tailandese, vietnamita, indonesiano, francese, tedesco e spagnolo castigliano.

Questo evento rappresenta un'entusiasmante opportunità per i giocatori e i fan di Xbox di ricevere gli ultimi aggiornamenti e annunci sui giochi in arrivo. Evidenzia inoltre l'impegno di Microsoft nei confronti dei mercati dei giochi giapponese e asiatico, mettendo in mostra il talento e la creatività della regione.

Il Tokyo Game Show è una fiera annuale dei giochi che si tiene in Giappone, che presenta gli ultimi sviluppi nel settore dei giochi. Serve come piattaforma per sviluppatori di giochi, aziende di hardware e appassionati di giochi per riunirsi e celebrare il mondo dei giochi.

