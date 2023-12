Una nuova tecnica a raggi X consente l'imaging dettagliato di organismi viventi con meno radiazioni

By

I ricercatori hanno compiuto un passo avanti significativo nell’imaging a raggi X, sviluppando una tecnica che consente l’imaging dettagliato di organismi viventi con una dose di raggi X molto più bassa di quanto possibile in precedenza. Questo progresso nella tecnologia di imaging potrebbe fornire nuove informazioni sui processi dinamici e consentire periodi di studio più lunghi di piccoli organismi e campioni sensibili.

L’approccio si basa sull’imaging a contrasto di fase, che tiene conto sia dell’assorbimento che delle proprietà delle onde dei raggi X. Creando immagini dai cambiamenti di fase che si verificano quando i raggi X attraversano un campione, i ricercatori sono riusciti a superare i limiti dell'imaging ad alta risoluzione per applicazioni sensibili alla dose.

Utilizzando ottiche dedicate a raggi X altamente efficienti e rilevatori a conteggio di singoli fotoni, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo sistema di imaging a raggi X che migliora l'efficienza della dose per l'imaging a campo intero con una risoluzione micrometrica. Hanno dimostrato con successo i vantaggi di questa nuova tecnica immaginando minuscole vespe parassitoidi che emergono dalle uova ospiti per oltre 30 minuti senza alcuna anomalia nel comportamento dovuta alla minima esposizione alle radiazioni.

Uno dei principali vantaggi della nuova tecnica è che consente prestazioni di imaging migliori rispetto ai rilevatori convenzionali ad alta risoluzione. Ciò consente l'acquisizione di dettagli più fini di piccoli organismi modello su una scala temporale più lunga. Ad esempio, lo sviluppo e il comportamento degli embrioni della rana Xenopus possono essere osservati con maggiore chiarezza e precisione che mai.

Per ottenere queste prestazioni di imaging migliorate, i ricercatori hanno utilizzato un approccio di imaging a contrasto di fase che ingrandisce direttamente l’immagine a raggi X. Evitando la necessità di convertire l'immagine a raggi X in luce visibile prima dell'ingrandimento, è possibile utilizzare rilevatori ad ampia area altamente efficienti mantenendo una risoluzione spaziale micrometrica.

Il nuovo sistema di imaging combina il contrasto di fase dei raggi X, una lente di ingrandimento di Bragg e un rilevatore a conteggio di fotoni singoli ottimizzato per un’energia dei raggi X di 30 keV. Raggiunge un'efficienza di dose superiore al 90% e fornisce una risoluzione fino a 1.3 micron, superando le prestazioni dei rilevatori convenzionali ad alta risoluzione.

Questa svolta nella tecnologia di imaging a raggi X ha un enorme potenziale in vari campi, tra cui la ricerca biologica e la diagnostica medica. Grazie alla capacità di produrre immagini dettagliate con meno radiazioni, i ricercatori possono studiare gli organismi viventi in modo più dettagliato e per periodi più lunghi, migliorando la nostra comprensione di vari processi e fenomeni.