Gli annunci senza etichetta su X sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla conformità alle linee guida della FTC

Gli utenti della popolare piattaforma di social networking X (precedentemente nota come Twitter) hanno espresso preoccupazione per la comparsa di annunci senza etichetta nei loro feed. Questi annunci, che vengono offerti agli utenti come post organici, hanno acceso un dibattito sulla trasparenza e la conformità con le linee guida della Federal Trade Commission (FTC).

Al momento non è chiaro se X, di proprietà di Elon Musk, abbia intenzionalmente rimosso le etichette degli annunci o se si tratti di un problema tecnico temporaneo. Gli utenti hanno riferito di aver visto questi annunci senza etichetta sia nel feed "Per te" consigliato dall'algoritmo sia nella scheda "Segui", che mostra solo i contenuti degli account seguiti da un utente. Questa mancanza di divulgazione ha portato a critiche da parte di utenti ed esperti del settore.

Sarah Kay Wiley, direttrice delle politiche e delle partnership dell'organizzazione no-profit Check My Ads, che vigila sull'adtech, ha evidenziato il problema e ha affermato che la mancanza di etichettatura inganna i consumatori e va contro le linee guida della FTC sugli annunci ingannevoli. La FTC ha precedentemente sottolineato l’importanza di contrassegnare chiaramente gli annunci pubblicitari a pagamento per evitare di fuorviare i consumatori.

Per determinare se un post è un annuncio, gli utenti X possono fare clic o toccare l'icona a tre punti nell'angolo in alto a destra del post. Se il post è un annuncio, opzioni aggiuntive come "Non mi interessa questo annuncio", "Segnala annuncio" e "Perché questo annuncio?" sarà disponibile. Gli utenti hanno notato che queste opzioni di menu sono presenti solo sugli annunci privi di etichette, confermando che la mancanza di divulgazione sugli annunci X è intenzionale.

Inoltre, X ha recentemente modificato le informative degli annunci, sperimentando nuove etichette. Mentre la tradizionale etichetta “Promosso” veniva visualizzata nella parte in basso a sinistra di un tweet, la piattaforma è passata a un’etichetta più piccola “Annuncio” nell’angolo in alto a destra. Tuttavia, alcuni annunci presentano ancora l'etichetta "Promosso". Gli utenti devono cercare l'etichetta nella parte superiore o inferiore di un post per determinare se si tratta di un annuncio.

È importante notare che questi annunci senza etichetta non sono annunci di terze parti ma vengono pubblicati direttamente tramite la piattaforma pubblicitaria di X. L'azienda viene pagata dagli inserzionisti per pubblicare questi annunci sul social network. Tuttavia, X non fornisce un'etichetta pubblica o un'informativa per informare i consumatori che i post sono pubblicità.

La comparsa di questi annunci senza etichetta solleva preoccupazioni sulla trasparenza della piattaforma e sulla conformità alle linee guida della FTC. Gli inserzionisti e i marchi che utilizzano X come piattaforma pubblicitaria potrebbero dover affrontare potenziali responsabilità a causa della mancanza di etichettatura nei loro annunci. Il monitoraggio delle pratiche pubblicitarie sui social media diventa essenziale per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del settore.

Fonte:

– Articolo di origine: Mashable

– Linee guida FTC sull'etichettatura degli annunci pubblicitari

– Check My Ads, organizzazione no-profit di vigilanza adtech