Annunci Twitter trovati senza etichetta nei feed successivi degli utenti

Twitter, ora noto come X, è stato sorpreso a pubblicare annunci senza etichetta nei feed Seguiti degli utenti, sollevando preoccupazioni riguardo a pratiche pubblicitarie ingannevoli. Durante lo scorrimento del feed Seguito sul browser Web Chrome, TechCrunch ha scoperto diversi annunci senza etichetta mescolati con post regolari di account seguiti e annunci correttamente etichettati. Ciò rende difficile per gli utenti distinguere tra post normali e annunci. Non è chiaro se questo problema sia un problema tecnico o un cambiamento deliberato inteso a ingannare i consumatori.

Nei test condotti da TechCrunch, sono stati rilevati più annunci senza etichetta provenienti da account non seguiti. L'unica indicazione che si trattava di annunci era facendo clic sul menu a tre punti in alto a destra del post. Il menu forniva opzioni di coinvolgimento relative all'annuncio e consentiva agli utenti di eseguire azioni come disattivare o bloccare l'account. Alcuni degli annunci senza etichetta scoperti erano correlati a squadre della NFL, indicando che un'ampia gamma di contenuti potrebbe essere interessata.

Il problema con gli annunci senza etichetta fa seguito a un aggiornamento X apportato al formato di etichettatura degli annunci a luglio, in cui l'etichetta più prominente "Promosso" nella parte inferiore degli annunci è stata sostituita con un'etichetta "Annuncio" più piccola nell'angolo in alto a destra del post. I critici hanno sostenuto che questo nuovo posizionamento rendeva gli annunci meno evidenti. Tuttavia, anche con il nuovo formato di etichettatura, tecnicamente gli annunci erano ancora etichettati come tali.

La mancanza di etichette su questi annunci solleva preoccupazioni riguardo alle pratiche pubblicitarie ingannevoli e ha spinto a richiedere un'indagine da parte delle autorità di regolamentazione, come la Federal Trade Commission (FTC). Alcuni esperti ritengono che X dovrebbe essere tenuto a divulgare tutti i dati raccolti attraverso questi annunci e rischiare multe e sanzioni. La questione solleva anche interrogativi sul modello supportato dalla pubblicità di X e sulla sua capacità di mantenere effettivamente un sito "sicuro per il marchio" per gli inserzionisti.

Gli annunci senza etichetta sembrano essere un problema continuo, poiché in precedenza sono stati segnalati reclami al riguardo. La situazione potrebbe attirare indagini normative al di fuori degli Stati Uniti, danneggiando ulteriormente la reputazione di X. Questo problema si riflette negativamente anche sul nuovo CEO di X, Linda Yaccarino, che è entrata in azienda a giugno con l'obiettivo di rassicurare gli inserzionisti e aumentare le entrate. Tuttavia, X non dispone più di un dipartimento di comunicazione per gestire le richieste della stampa.

In risposta alle domande, X ha fornito una risposta e-mail automatizzata affermando che erano occupati e di ricontrollare più tardi.