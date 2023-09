WTWH Media acquisisce le pubblicazioni HME sulla gestione aziendale e della mobilità

WTWH Media, LLC ha recentemente acquisito due pubblicazioni digitali, HME Business e Mobility Management, da 1105 Media, Inc. I termini finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti.

HME Business e Mobility Management sono proprietà mediatiche focalizzate sul settore delle apparecchiature mediche domestiche e sui professionisti della mobilità, compresi fornitori di servizi di riabilitazione e medici. WTWH Media, una società in portafoglio di Mountaingate Capital, ha ampliato la propria presenza nel settore sanitario attraverso questa acquisizione. La società aveva precedentemente acquisito Aging Media Network all'inizio di quest'anno.

L'aggiunta di HME Business and Mobility Management al portafoglio WTWH Healthcare and Life Sciences fornirà nuove risorse agli inserzionisti e amplierà le offerte dell'azienda in queste adiacenze. Le pubblicazioni, con oltre 20 anni di storia, offrono notizie approfondite, analisi, tendenze dei prodotti e storie in evidenza dal punto di vista del prodotto.

Laurie Watanabe, redattrice di lunga data di Mobility Management, continuerà a supervisionare entrambe le pubblicazioni e si unirà al team WTWH Healthcare and Life Sciences.

Ciò segna la terza acquisizione di WTWH Media nel 2023. In precedenza, la società aveva acquisito Aging Media Network, la società madre di Hospice News e la rivista PMQ Pizza. Questa acquisizione rafforza le offerte di WTWH nel settore sanitario e delle scienze della vita, promuovendo connessioni industriali, leadership di pensiero e collaborazione in tutto il settore sanitario.

Nel complesso, l'acquisizione di HME Business and Mobility Management da parte di WTWH Media migliora la loro presenza nel settore delle apparecchiature mediche domestiche e della mobilità, offrendo nuove opportunità agli inserzionisti ed espandendo le loro risorse nel settore sanitario.

