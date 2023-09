World of Warcraft svela la patch Guardiani del Sogno

World of Warcraft ha annunciato la sua attesissima patch imminente, Guardians of the Dream, che introdurrà nuovi entusiasmanti contenuti per i giocatori. Questa patch importante conterrà una nuova zona, un raid impegnativo e una nuova serie di dungeon mitici+.

Il clou di Guardians of the Dream è la nuova zona, che porta i giocatori nelle profondità del regno mistico noto come Emerald Dream. Questa dimensione spirituale fa parte da tempo della tradizione di Warcraft e i giocatori incontreranno feroci forze Primaliste guidate dal formidabile Fyrakk, l'incarnazione del fuoco. Avventurarsi in questo regno mai visto prima metterà alla prova l'abilità e il coraggio degli avventurieri.

La patch introduce anche l'incursione Amirdrassil, un emozionante incontro con i Druidi della Fiamma. Questo raid offre un'esperienza unica in quanto i giocatori avranno l'opportunità di cavalcare draghi mentre inseguono i druidi delle fiamme volanti che seminano il caos nel Sogno di Smeraldo. Tuttavia, gli sviluppatori sono cauti riguardo ai meccanismi e intendono testare ampiamente l'incontro prima di rilasciarlo nel gioco live.

Inoltre, la patch include un pool aggiornato di Mythic+ Dungeon per la stagione 3. I giocatori possono aspettarsi dungeon a tema Emerald Dream dalle espansioni precedenti, come Darkheart Thicket e The Everbloom. Inoltre, il mega dungeon Dawn of the Infinites è stato diviso in due ali, offrendo contenuti più stimolanti per i giocatori.

Per i giocatori occasionali ci saranno molte attività all'aperto con cui divertirsi. La patch introduce un ciclo di tre eventi pubblici: il Superbloom, ispirato alle mappe del carico utile di Overwatch, un evento agricolo in cui i giocatori possono raccogliere valute e ricompense, e l'Emerald Bounty, in cui i giocatori piantano semi e li guardano crescere fino a diventare alberi, fornendo ricompense uniche.

I giocatori potranno provare la nuova patch sul PTR (reame di prova pubblico) entro questa settimana. Con i suoi nuovi entusiasmanti contenuti, Guardians of the Dream promette di offrire ai giocatori di World of Warcraft un'esperienza emozionante e coinvolgente nel Sogno di Smeraldo.

Fonte:

– Account Twitter ufficiale di World of Warcraft: @Warcraft