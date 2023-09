Il potere dell'infrastruttura pubblica digitale: l'approccio esemplare dell'India

Un documento del G20 recentemente pubblicato e preparato dalla Banca Mondiale ha lodato l’uso da parte dell’India dell’infrastruttura pubblica digitale (DPI) nel promuovere l’inclusione finanziaria e consentire la trasformazione digitale. Il documento evidenzia il successo dell'implementazione da parte dell'India di componenti chiave DPI come Aadhaar, il sistema di identificazione digitale, e UPI, il sistema di pagamento digitale. Elogia l'approccio dell'India volto a sbloccare il potenziale del DPI non solo a vantaggio della finanza inclusiva, ma anche a sostegno di settori quali la sanità, l'istruzione e la sostenibilità.

Lo stack indiano, una combinazione di ID digitale, pagamenti interoperabili, registro delle credenziali digitali e aggregazione di conti, è citato come un modello esemplare che ha raggiunto un impressionante tasso di inclusione finanziaria dell’80% in soli sei anni. Questa impresa avrebbe richiesto quasi cinquant’anni senza un approccio DPI. Il documento riconosce anche l'importanza dei sistemi di infrastrutture pubbliche digitali di altri paesi, come Singpass di Singapore, PhilSys delle Filippine e UAE-Pass degli Emirati Arabi Uniti.

L’infrastruttura pubblica digitale (DPI) si riferisce ai blocchi o piattaforme che consentono la fornitura di servizi essenziali ai cittadini, promuovendo l’inclusione digitale e migliorando la vita. I DPI sono caratterizzati da interoperabilità, apertura e inclusività e sfruttano la tecnologia per fornire servizi critici pubblici e privati. Anche il Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) e l'Account Aggregator (AA) Framework dell'India sono citati come componenti importanti del suo DPI.

Il rapporto evidenzia inoltre l’adozione rapida e trasformativa dei sistemi di pagamento veloci, con esempi provenienti da India e Brasile, dove UPI e Pix hanno guadagnato una notevole popolarità. Nella sola India, l’UPI ha elaborato oltre 9.41 miliardi di transazioni, per un totale di circa 14.89 trilioni di rupie, nel maggio 2023. Ciò ha rappresentato quasi il 50% del PIL nominale dell’India per l’anno fiscale 2022-23.

Un aspetto cruciale dei DPI è la loro capacità di completarsi e integrarsi tra loro, riducendo i vincoli esistenti ed espandendo il loro impatto. Il documento evidenzia come le API aperte e i sistemi di identificazione digitale abilitano servizi come l’e-KYC o l’autenticazione remota. Il sistema di identificazione biometrica Aadhaar dell’India, che copre oltre un miliardo di persone, consente ai fornitori di servizi finanziari di autenticare a distanza l’identità di un individuo, anche utilizzando meccanismi basati su selfie.

I DPI indiani hanno dimostrato il loro valore anche per il settore privato, in particolare per i fornitori di servizi finanziari (FSP) e le micro, piccole e medie imprese (MPMI). L’ecosistema AA, reso possibile dai DPI, ha portato a tassi di conversione più elevati nei prestiti alle PMI, risparmi significativi sui costi di ammortamento e una riduzione delle spese legate alle frodi per le società finanziarie non bancarie (NBFC) in India. Inoltre, l’implementazione di DPI come l’Open Credit Enablement Network (OCEN) indiano ha facilitato le MPMI nel garantire il credito in base alla loro storia aziendale piuttosto che alle garanzie fisiche.

Nel complesso, il documento del G20 sottolinea come l’approccio esemplare dell’India alle infrastrutture pubbliche digitali sia stato determinante nel promuovere l’inclusione finanziaria e nell’incentivare la trasformazione digitale. Sfruttando componenti DPI come Aadhaar e UPI, l’India ha fatto passi da gigante nel migliorare la vita dei cittadini, raggiungere elevati livelli di proprietà dei conti e promuovere la crescita del settore privato.

Fonte:

– Raccomandazioni politiche del G20 per promuovere l’inclusione finanziaria e gli incrementi di produttività attraverso il DPI