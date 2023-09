L’impatto trasformativo delle infrastrutture pubbliche digitali in India

Le infrastrutture pubbliche digitali (DPI) dell'India hanno ricevuto elogi internazionali dalla Banca Mondiale per il loro impatto trasformativo negli ultimi dieci anni. Il documento della Banca Mondiale, preparato nell’ambito del Partenariato Globale del G20 per l’Inclusione Finanziaria, ha riconosciuto gli sforzi del governo guidato da Narendra Modi nell’attuazione dei DPI e ha evidenziato il ruolo cruciale della politica e della regolamentazione del governo nel plasmare questo panorama.

Uno dei risultati notevoli evidenziati nel rapporto è il rapido progresso dell’India nell’inclusione finanziaria. La Trinità Jan Dhan Yojana (JAM), che consiste nel Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar e numeri di cellulare, ha svolto un ruolo vitale nell'aumento dei tassi di inclusione finanziaria. In soli sei anni, l’India è riuscita ad aumentare il proprio tasso di inclusione finanziaria dal 25% del 2008 a oltre l’80% degli adulti. Questo salto significativo ha accorciato il viaggio verso l’inclusione finanziaria fino a 47 anni, principalmente attribuito all’influenza dei DPI.

Sebbene i DPI abbiano svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento di questa impresa, il rapporto riconosce anche l’importanza di altre variabili e politiche ecosistemiche. Questi includono interventi per creare un quadro giuridico e normativo più abilitante, politiche nazionali per espandere la proprietà dei conti e l’utilizzo di Aadhaar per la verifica dell’identità.

I DPI indiani non hanno solo trasformato il settore pubblico, ma hanno anche migliorato l’efficienza delle organizzazioni private. Le società finanziarie non bancarie (NBFC) hanno riportato impatti positivi come un tasso di conversione più alto dell’8% nei prestiti alle PMI, una riduzione del 65% dei costi di ammortamento e una diminuzione del 66% nelle spese per l’individuazione delle frodi.

Nel rapporto viene sottolineata anche la storia di successo dell'Unified Payments Interface (UPI) indiana. Solo nel maggio 2023, ci sono state oltre 9.41 miliardi di transazioni UPI per un valore di circa ₹ 14.89 trilioni. Per l'anno fiscale 2022-23, il valore totale delle transazioni UPI ha quasi raggiunto il 50% del PIL nominale dell'India. L’interconnessione UPI-PayNow tra India e Singapore, resa operativa nel febbraio 2023, ha facilitato pagamenti transfrontalieri più rapidi, più economici e più trasparenti, allineandosi alle priorità di inclusione finanziaria del G20.

In conclusione, i DPI dell’India hanno svolto un ruolo fondamentale nell’accelerare l’inclusione finanziaria e trasformare sia il settore pubblico che quello privato. Gli sforzi di digitalizzazione, combinati con politiche e regolamenti di sostegno, hanno favorito il progresso dell’India in una frazione del tempo che sarebbe stato tradizionalmente necessario. Il successo di iniziative come JAM Trinity e UPI dimostrano il potere delle infrastrutture digitali nel promuovere la crescita economica e l’inclusione.

Fonte:

– Documento della Banca Mondiale preparato nell’ambito del Partenariato Globale del G20 per l’Inclusione Finanziaria