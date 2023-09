Se stai giocando a Wordle oggi e hai bisogno di un piccolo aiuto, ci pensiamo noi. La risposta di Wordle per il 12 settembre è una parola di cinque lettere e abbiamo alcuni indizi per indirizzarti nella giusta direzione. Ecco cosa devi sapere:

C'è una vocale in questa parola.

La parola di oggi inizia con "W".

Questa parola non ha lettere ripetute.

Questa parola è il nome di un tipo di utensile da cucina che può essere utilizzato per mescolare le cose e renderle soffici.

Se non sei ancora sicuro, la risposta è Frusta. Ci sono volute quasi tutte le nostre ipotesi, ma siamo riusciti a farlo appena in tempo con una sola ipotesi rimasta. Non dimenticare di condividere la tua risposta Wordle una volta finito, ma ricorda di non rovinarla agli altri!

Wordle ha guadagnato un'enorme popolarità sin dal suo lancio nell'ottobre 2021. Milioni di giocatori si registrano ogni giorno per mettere alla prova le proprie capacità di indovinare le parole. Il successo del gioco ha portato alla proliferazione di cloni negli app store. Tuttavia, il Wordle originale, sviluppato da Dan Wardle, rimane uno dei preferiti dai giocatori.

In un'interessante svolta degli eventi, il New York Times ha acquisito Wordle per una somma non rivelata a sette cifre. Il gioco ora rientra nell'ambito dei giochi online del giornale. Sebbene l'acquisizione abbia portato alcuni sviluppi dietro le quinte, il gioco stesso è rimasto gratuito e invariato.

Nonostante alcuni problemi iniziali di migrazione e la rimozione di parole volgari dal dizionario, Wordle continua ad affascinare i giocatori con il suo gameplay semplice ma avvincente. Quindi continua a indovinare e divertiti a giocare a Wordle!

Definizioni: