La svolta del DNA risolve un caso irrisolto vecchio di decenni e porta ad accuse di omicidio

Una svolta nel DNA ha portato alla risoluzione di un caso irrisolto rimasto irrisolto per decenni. Nel novembre 1994, Robin Lawrence fu trovata pugnalata a morte nella sua casa a Springfield, in Virginia. Gli investigatori hanno raccolto prove forensi dalla scena del crimine che si sono rivelate cruciali per risolvere il caso.

Le prove del DNA raccolte in quel momento non corrispondevano ad alcuna fonte nel database della polizia. Tuttavia, nel 2019, il DNA è stato sottoposto a una società di test del DNA in Virginia. Utilizzando il DNA, la società ha sviluppato un profilo e ha iniziato a cercare nei database genealogici, portando infine gli investigatori a un sospetto di nome Steven Smerk.

Per confermare ulteriormente l'identità di Smerk, la polizia ha utilizzato schizzi compositi digitali basati sulla tecnologia del DNA fornita da Parabon NanoLabs. Confrontando questi schizzi con le foto di Smerk da giovane, gli investigatori sono stati in grado di stabilire una corrispondenza.

Gli investigatori si sono recati a New York, hanno parlato con Smerk e hanno raccolto un campione di DNA. All'uscita, hanno fornito a Smerk un biglietto da visita. Poco dopo, Smerk chiamò gli investigatori e confessò il delitto. Poi si è recato alla stazione di polizia locale e si è arreso.

Secondo il capo Kevin Davis del dipartimento di polizia della contea di Fairfax, Smerk ha fatto una confessione completa, fornendo dettagli sufficienti per corroborare la ricerca sulla genealogia genetica. Davis ha sottolineato che il crimine sembrava essere un atto casuale, senza alcun collegamento noto tra Smerk e Lawrence. Smerk non ha precedenti penali e questo è il suo primo arresto.

Dopo quasi tre decenni di indagini, Smerk è stato preso in custodia e sarà estradato da New York alla Virginia per affrontare le accuse di omicidio di secondo grado. Le autorità non hanno identificato altri potenziali crimini che coinvolgano Smerk.

Questa svolta funge da testimonianza dei progressi nella tecnologia del DNA e nella ricerca genealogica, fornendo speranza per la risoluzione di casi irrisolti rimasti a lungo irrisolti.

Fonte: CBS News (Kerry Breen)