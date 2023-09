Microsoft Paint ottiene lo strumento di rimozione dello sfondo in Windows 11

By

Microsoft ha rilasciato una versione aggiornata dell'app Paint per le build Windows 11 Insider, introducendo un nuovo strumento di rimozione dello sfondo. Il colosso della tecnologia ha annunciato l'aggiornamento sul suo blog live, affermando che l'ultima versione di Paint include una funzionalità in grado di rimuovere lo sfondo da qualsiasi immagine con il semplice clic di un pulsante.

Lo strumento per la rimozione dello sfondo si trova nella sezione "Immagine" della barra degli strumenti, contrassegnata come pulsante "Rimuovi sfondo". Gli utenti possono lasciare che lo strumento rilevi automaticamente il soggetto nell'immagine o selezionare manualmente l'area che desiderano rimuovere utilizzando lo strumento di selezione. Questa funzionalità ha lo scopo di rendere più semplice per gli utenti la modifica e la manipolazione delle immagini nell'app Paint.

La versione aggiornata di Paint, denominata versione 11.2306.30.0, è attualmente disponibile per Windows 11 Insider nei canali Dev e Canary. Tuttavia, si prevede che sarà reso disponibile a tutti gli utenti finali nel prossimo futuro.

Prima di rilasciare questo aggiornamento, Microsoft aveva già lanciato un'altra versione (11.2306.28.0) dello stesso aggiornamento, che includeva un bug in cui trapelava un banner di riservatezza. Da allora l'azienda ha affrontato e risolto questo problema, garantendo che l'ultima versione fosse priva di bug.

Microsoft sta attualmente testando lo strumento di rimozione dello sfondo con un gruppo selezionato di Windows Insider e sta attivamente cercando feedback dalla community. Questo feedback aiuterà l'azienda a migliorare ulteriormente lo strumento prima che venga ufficialmente rilasciato a tutti gli utenti finali.

Con questa nuova aggiunta, Microsoft sta migliorando le funzionalità dell'app Paint e rendendola più user-friendly per gli utenti di Windows 11 che lavorano spesso con le immagini. Lo strumento di rimozione dello sfondo semplifica il processo di rimozione degli sfondi indesiderati dalle immagini, consentendo agli utenti di creare immagini più raffinate e dall'aspetto professionale all'interno dell'app.

