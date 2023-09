Microsoft al lavoro su sfondi animati basati sull'intelligenza artificiale per Windows 11

By

Si dice che Microsoft stia sviluppando sfondi live basati sull'intelligenza artificiale per Windows 11, che potrebbero migliorare l'esperienza utente complessiva. Questi sfondi live utilizzerebbero la tecnologia AI per regolare la percezione della profondità e creare un ambiente desktop più interattivo. Gli sfondi apparirebbero più "vivi" spostandosi o spostandosi in risposta ai movimenti del cursore o all'attività del dispositivo.

I rapporti suggeriscono che Microsoft potrebbe introdurre un “effetto parallasse” in un prossimo aggiornamento, che farebbe sembrare lo sfondo muoversi leggermente più lentamente del contenuto sopra di esso, aggiungendo profondità e immersione. Si prevede che questi sfondi potenziati dall'intelligenza artificiale funzionino bene sia con i dispositivi abilitati al tocco come i tablet che con i tradizionali movimenti del mouse.

Microsoft ha investito molto nelle tecnologie AI, come risulta evidente dall'integrazione di Bing Chat nella funzione di ricerca di Windows. L'introduzione degli sfondi live è un altro esempio dell'impegno di Microsoft nell'incorporare l'intelligenza artificiale nei propri prodotti. Anche se la funzionalità potrebbe non funzionare altrettanto bene su hardware meno recenti, si prevede che offrirà un'esperienza più fluida e coinvolgente sui laptop o PC desktop più recenti.

Questa notizia coincide con il prossimo evento di Microsoft del 21 settembre, in cui dovrebbero essere annunciati gli aggiornamenti per i dispositivi Surface e Windows Copilot. Resta da vedere se questa funzionalità di sfondo live basata sull'intelligenza artificiale sarà inclusa nei prossimi prodotti o aggiunta in seguito tramite futuri aggiornamenti.

Fonti: Windows più recente