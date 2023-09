Aggiornamenti cumulativi di Windows 10 rilasciati per risolvere problemi di sicurezza

Microsoft ha recentemente lanciato due aggiornamenti cumulativi, KB5030211 e KB5030214, per diverse versioni di Windows 10 tra cui 22H2, 21H2 e 1809. Questi aggiornamenti sono essenziali per risolvere i problemi esistenti nel sistema operativo e fanno parte della versione Patch Tuesday di settembre 2023.

Per garantire che questi aggiornamenti vengano installati senza problemi, Microsoft li ha resi disponibili per l'installazione automatica. Tuttavia, gli utenti possono anche installare gli aggiornamenti manualmente accedendo alla sezione Windows Update in Impostazioni e selezionando "Verifica aggiornamenti".

L'aggiornamento KB5030211 di settembre introduce un paio di funzionalità degne di nota. Innanzitutto, include una nuova app Windows Backup che consente agli utenti di gestire le proprie app e i propri file in modo efficace, offrendo la possibilità di ripristinarli in un secondo momento. Inoltre, questo aggiornamento migliora le funzionalità di rilevamento della posizione di Windows 10, fornendo agli utenti informazioni più precise su meteo, notizie e traffico.

Inoltre, Microsoft ha introdotto i badge di notifica per gli account Microsoft nel menu Start, rendendo più semplice la visualizzazione e la gestione delle notifiche. Questo aggiornamento risolve anche i problemi relativi ai cambiamenti dell'ora legale in Israele e risolve i problemi con la casella di ricerca.

Una correzione significativa in questi aggiornamenti cumulativi è correlata al Servizio Criteri di gruppo. In precedenza, il servizio attendeva 30 secondi affinché la rete fosse disponibile, causando ritardi nell'elaborazione delle policy. Con l'ultimo aggiornamento, questo problema è stato risolto, garantendo la corretta elaborazione delle policy senza inutili ritardi.

Inoltre, è disponibile una correzione per i problemi di sincronizzazione delle impostazioni. In precedenza, anche se l'interruttore era attivato per la sincronizzazione delle impostazioni nella pagina di backup di Windows nell'app Impostazioni, le impostazioni non venivano sincronizzate correttamente. L'ultimo aggiornamento risolve questo problema, migliorando l'esperienza utente complessiva.

In sintesi, gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10 recentemente rilasciati, KB5030211 e KB5030214, apportano diverse nuove funzionalità e importanti correzioni al sistema operativo. Questi aggiornamenti risolvono le vulnerabilità della sicurezza e migliorano le prestazioni generali di Windows 10. Si consiglia agli utenti di installare questi aggiornamenti per garantire che i loro sistemi rimangano sicuri e ottimizzati.

Fonte:

- Microsoft

– Impostazioni di Windows Update