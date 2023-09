Una serata da Rossi: un assaggio d'Italia al ristorante Seasons

Il lussuoso ristorante Seasons dell'hotel InterContinental a Ballsbridge, Dublino 4 offre questo mese un'esperienza culinaria italiana distintiva. Lo chef esecutivo Alberto Rossi, originario dell'Italia, porta nel menu la sua esperienza e il suo amore per la cucina italiana. I membri dell'Irish Times Food & Drink Club hanno l'opportunità esclusiva di partecipare a un evento chiamato "An Evening at Rossi's" il 21 settembre alle 6:30.

L'evento sarà caratterizzato da un menu degustazione di cinque portate ispirato ai piatti regionali italiani. Gli ospiti potranno gustare una selezione di antipasti serviti in stile familiare, seguiti da primi, portata principale e dessert, con scelte disponibili per ogni portata. Oltre al cibo squisito verrà servito un drink di benvenuto, abbinamenti di vini e un cocktail di dessert. Lo stesso Chef Rossi presenterà ogni piatto, discutendone la storia e il contesto.

L'evento sarà sicuramente popolare, quindi i biglietti sono limitati. Gli interessati possono prenotare il proprio posto cliccando sul link fornito. Questa promette di essere una serata indimenticabile all'insegna dell'autentica cucina italiana, resa ancora più speciale dal tocco personale dello Chef Rossi.

Premi vincenti per i membri del Food & Drink Club

Gli abbonati all'Irish Times Food & Drink Club hanno la possibilità di vincere due incredibili premi questo mese a Co Wicklow. Il primo premio include un menu degustazione di 10 portate per due persone presso il ristorante The Strawberry Tree al BrookLodge & Macreddin Village ad Aughrim, seguito da un pernottamento. Il secondo premio offre un pernottamento per due al Sally Gap Bar & Brasserie presso il Powerscourt Hotel Resort & Spa a cinque stelle, completo di cena di tre portate e colazione. Le persone interessate possono partecipare ai concorsi facendo clic sui collegamenti forniti.

Congratulazioni a Edel Troy, vincitore di un pernottamento per due presso The Eccles Hotel & Spa a Glengarriff, nella contea di Cork, e a Gerry Murphy, vincitore di una cena per quattro al ristorante Neighbourhood a Naas, nella contea di Kildare. Questi fortunati vincitori vivranno senza dubbio esperienze culinarie uniche e deliziose in questi rinomati stabilimenti.

Altre notizie su cibi e bevande

Nell'Irish Times Magazine di questo fine settimana, lo chef e ristoratore Sunil Ghai condivide le ricette del suo nuovo libro di cucina, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. La rivista presenta anche un articolo di Corinna Hardgrave, che crede di aver scoperto un nuovo contendente alla stella Michelin nella città di Kilkenny. John Wilson va alla ricerca di vini Bordeaux con un budget limitato. Inoltre, Grainne O'Keefe e Lilly Higgins forniscono ricette per sostanziosi piatti autunnali nella rivista.

