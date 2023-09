Aggiorna il tuo veicolo con il kit telecamera di retromarcia wireless AUTO-VOX CS-2

Se hai bisogno di una telecamera di retromarcia affidabile e facile da installare per il tuo veicolo, non cercare oltre AUTO-VOX CS-2. Questo sistema di telecamere di retromarcia wireless è progettato per fornire un feed video in tempo reale da una telecamera posteriore direttamente a un monitor nel cruscotto, semplificando la manovra del veicolo in spazi ristretti e prevenendo incidenti.

L'AUTO-VOX CS-2 vanta diverse caratteristiche chiave che lo distinguono dalle altre opzioni sul mercato. Innanzitutto, offre un raggio di trasmissione wireless fino a 33 piedi, garantendo un feed video stabile e ininterrotto. La fotocamera stessa è impermeabile e antipolvere IP68, rendendola adatta all'uso in varie condizioni atmosferiche. Inoltre, il monitor LCD da 4.3″ utilizza la tecnologia del segnale digitale, garantendo una trasmissione delle immagini chiara e coerente.

Una delle caratteristiche distintive del CS-2 sono le linee guida per il parcheggio regolabili, che vengono visualizzate direttamente sul monitor. Queste linee guida ti aiutano a valutare con precisione la distanza e il posizionamento durante il parcheggio, riducendo il rischio di collisioni. Inoltre, la telecamera offre un ampio angolo di visione di 110°, garantendoti una visione completa di ciò che c'è dietro il tuo veicolo. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, il CS-2 eccelle, grazie alla sua capacità di visione notturna.

Installare AUTO-VOX CS-2 è un gioco da ragazzi, senza bisogno di cavi tra la telecamera e il monitor. Basta montare la telecamera sulla targa posteriore o in un'altra posizione adatta e collegare il monitor al cruscotto o al parabrezza utilizzando le ventose incluse. Che tu guidi una berlina, un SUV, un camion o un camper, il CS-2 è un'opzione versatile e conveniente per aggiornare il tuo veicolo con una telecamera per la retromarcia.

Per partecipare al giveaway e avere la possibilità di vincere un AUTO-VOX CS-2, partecipa semplicemente tramite il widget RafflePress qui sotto. Tieni presente che questo omaggio è esclusivo solo per i residenti nel Regno Unito. Buona fortuna!

Definizioni:

– Telecamera per la retromarcia: una telecamera installata su un veicolo che fornisce una visione chiara dell'area dietro il veicolo, aiutando il conducente durante la retromarcia o il parcheggio.

– IP68: Uno standard internazionale che indica il livello di protezione contro l’ingresso di polvere e acqua.

Fonte: Mighty Gadget (nessun URL)