I cartelloni pubblicitari digitali della metropolitana di Los Angeles affrontano l'opposizione per le preoccupazioni sulla sicurezza stradale

La metropolitana di Los Angeles sta portando avanti un piano per installare 49 cartelloni pubblicitari digitali bifacciali, portando il numero totale di cartelloni pubblicitari digitali in tutta la città a 86. Metro prevede che il piano, chiamato Transportation Communication Network (TCN), genererà 1 miliardo di dollari in fatturato in 30 anni. Mentre alcune camere di commercio locali sostengono il piano, attivisti e gruppi comunitari sono preoccupati per l’impatto sull’ambiente visivo e sulla sicurezza stradale.

La proposta verrà esaminata dalla Commissione per la pianificazione urbana di Los Angeles il 14 settembre, prima di passare al Consiglio comunale. I cartelloni pubblicitari sarebbero sparsi in tutta la città, con la maggior parte rivolti verso le autostrade e altri verso le comunità. Le strutture varierebbero in altezza da 30 a 95 piedi, con la maggior parte alta 30 piedi.

Metro sostiene che il progetto porterà benefici pubblici, tra cui riservare tempo per la messaggistica di emergenza. Tuttavia, studi condotti da istituzioni come l’Università dell’Alabama a Birmingham e il Federal Bureau of Transportation Statistics hanno dimostrato che i cartelloni pubblicitari digitali possono aumentare il tasso di incidenti e distrarre i conducenti. La presenza di cartelloni pubblicitari digitali in Florida e Alabama ha aumentato il tasso di incidenti rispettivamente del 25% e del 29%.

Anche altre città della California meridionale, tra cui La Mesa, hanno preso in considerazione proposte di cartelloni pubblicitari digitali, ma le hanno respinte a causa delle preoccupazioni sulla distrazione del conducente. Le precauzioni di sicurezza della metropolitana di consentire alle immagini dei cartelloni pubblicitari di cambiare ogni otto secondi sono considerate inadeguate rispetto ad altre città e stati in cui le immagini cambiano ogni quattro-dieci secondi.

Gli oppositori sostengono che i cartelloni pubblicitari digitali contribuiranno al degrado urbano, distrarranno i conducenti e avranno un impatto sulla sicurezza dei conducenti. Chiedono al Consiglio Comunale di votare contro il progetto.

Mentre alcuni leader aziendali sostengono la proposta dei cartelloni pubblicitari digitali, gruppi comunitari, consigli di quartiere e attivisti stanno prendendo posizione contro. Ritengono che le entrate generate dai cartelloni pubblicitari digitali non superino le conseguenze negative per l'ambiente visivo della città e la sicurezza del traffico.

Fonte:

"Gli attivisti chiedono il rifiuto del piano di cartelloni pubblicitari digitali" - Streetsblog Los Angeles

"Impatto del tasso di installazione dei cartelloni digitali sulla sicurezza del traffico" - Programma di ingegneria dei trasporti dell'Università dell'Alabama a Birmingham