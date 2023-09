Wi-Fi 7: la prossima generazione di tecnologia wireless

Con il mondo della tecnologia in continua evoluzione, il prossimo progresso nella connettività wireless è proprio dietro l’angolo. Presentazione del Wi-Fi 7, noto anche come IEEE 802.11be, il nuovo standard destinato a ridefinire i confini di velocità, efficienza e affidabilità della connessione.

Il Wi-Fi 7 non è solo un altro passo avanti nella tecnologia wireless; promette drastici miglioramenti rispetto ai suoi predecessori. Si prevede che fornisca velocità fino a 46,120 Mbps, ovvero oltre quattro volte più veloce del Wi-Fi 6 e 6E. Questo significativo aumento di velocità consentirà streaming video di alta qualità, cloud gaming senza soluzione di continuità e un solido supporto per applicazioni di realtà aumentata e virtuale.

Oltre alla velocità, Wi-Fi 7 è progettato con funzionalità avanzate per combattere la latenza, rafforzare la capacità e migliorare la stabilità e l'efficienza. Supporta canali più ampi, con canali fino a 320 MHz di larghezza, fornendo maggiore larghezza di banda per una trasmissione dei dati più rapida. Introduce inoltre un nuovo metodo di codifica chiamato 4K-QAM, che consente la codifica di 12 bit di dati per simbolo inviato tramite il collegamento radio, rispetto ai 10 bit del Wi-Fi 6. Questo miglioramento da solo contribuisce a un miglioramento della velocità di 1.2 volte. .

Uno dei miglioramenti significativi del Wi-Fi 7 è l'introduzione del funzionamento multi-link (MLO), che consente ai dispositivi di eseguire più canali contemporaneamente, anche su più bande di frequenza. Ciò significa velocità migliori, latenza inferiore e affidabilità migliorata rispetto ai vecchi standard Wi-Fi che dovevano passare manualmente da una banda alla volta.

Il Wi-Fi 7 risolve anche problemi comuni come la congestione e le interferenze, rendendolo particolarmente vantaggioso per le grandi sedi o le aziende con una fitta disposizione di dispositivi. Mira a ridurre le prestazioni di latenza nel caso peggiore, fornendo un'esperienza più fluida per applicazioni impegnative come la realtà aumentata e virtuale.

Anche se il Wi-Fi 7 deve ancora essere completamente adottato, alcuni dispositivi sono già sul mercato e offrono uno sguardo al futuro della tecnologia wireless. Il debutto di un’ampia gamma di router, telefoni e laptop Wi-Fi 7 è previsto entro la fine del 2023 o l’inizio del 2024. Tuttavia, quelli nelle nazioni che non hanno ancora approvato i dispositivi di rete a 6 GHz potrebbero dover attendere più a lungo.

Fonte: IEEE, Hackaday