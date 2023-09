Il nuovo sistema di badge in NBA 2K24 riceve reazioni negative dai giocatori

NBA 2K24, recentemente rilasciato, ha introdotto un nuovo sistema di badge nella modalità La mia carriera e non sta ricevendo una calorosa accoglienza da parte dei giocatori. In precedenza, i giocatori avevano la possibilità di scegliere su quale badge lavorare e migliorarlo gradualmente fino a livelli più alti. Tuttavia, quest'anno, il gioco toglie quella libertà e richiede ai giocatori di eccellere in tutti gli aspetti del gioco. In caso contrario, si verifica una regressione del badge, in cui l'efficacia dei badge diminuisce effettivamente.

Il famoso streamer NBA 2K Chris Smoove ha espresso la sua frustrazione per il nuovo sistema in un video su YouTube, paragonandolo a un lavoro in cui i giocatori si sentono costretti a svolgere compiti specifici. Ha criticato la mancanza di libertà d'azione dei giocatori e il desiderio del gioco di ripristinare i progressi. I sentimenti di Smoove fanno eco a quelli di molti altri giocatori che ritengono che il nuovo sistema di badge sia controproducente e tolga il divertimento del gioco.

In NBA 2K, i giocatori spesso spendono soldi reali in valuta di gioco, nota come VC, per migliorare l'aspetto dei propri giocatori e acquistare potenziamenti delle abilità. Tuttavia, con il nuovo sistema di badge, diventa meno allettante investire denaro reale in questi aggiornamenti. Il sistema costringe i giocatori a dare la priorità a un gioco a tutto tondo piuttosto che giocare secondo il loro stile preferito. Questo cambiamento non è apprezzato dai giocatori occasionali che ora potrebbero gravitare verso altre modalità di gioco, come MyTeam.

I fan di NBA 2K sperano che gli sviluppatori risolvano questi problemi e rilascino una patch per correggere i problemi con il nuovo sistema di badge. La modalità La mia carriera è in genere la modalità più popolare del gioco e il sistema attuale sta causando frustrazione tra i giocatori. Man mano che il gioco si evolve e vengono lanciati gli aggiornamenti, resta da vedere come gli sviluppatori risponderanno al feedback e apporteranno miglioramenti per migliorare l'esperienza di gioco.

Fonte:

– Video YouTube di Chris Smoove: [link]

– Articolo di Sportskeeda: [link]