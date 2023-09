Gli analisti si aspettano una risposta discreta da parte degli investitori all’introduzione di iPhone 15

By

Gli analisti di Wall Street prevedono una risposta moderata degli investitori alla presentazione dell'iPhone 15 di Apple martedì. Negli ultimi anni, il lancio dei nuovi iPhone non ha avuto un impatto significativo sulle azioni Apple.

La risposta poco brillante può essere attribuita alla natura incrementale degli aggiornamenti di iPhone e al fatto che la maggior parte delle notizie sui nuovi dispositivi trapelano prima degli eventi di presentazione. Storicamente, il lancio di un nuovo iPhone è stato un evento “vendi-le-notizie”, secondo l’analista di Morgan Stanley Erik Woodring.

Questa settimana, le azioni Apple hanno subito un duro colpo a causa della notizia secondo cui la Cina sta vietando ai funzionari del governo centrale di utilizzare gli iPhone, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Di conseguenza, le azioni Apple sono scese del 3.1% nelle contrattazioni pomeridiane.

Gli analisti si aspettano che Apple annunci quattro nuovi modelli: due versioni base e due modelli “Pro” di fascia alta. Si prevede che i modelli Pro arriveranno con più aggiornamenti tecnologici e potrebbero vedere aumenti di prezzo rispetto agli attuali modelli di iPhone 14 Pro.

Tuttavia, gli analisti non si aspettano che venga rivelata alcuna caratteristica rivoluzionaria. Invece, anticipano miglioramenti incrementali che manterranno l'evoluzione dell'iPhone nella giusta direzione. I modelli Pro di iPhone 15 saranno dotati del nuovo processore A17, che offre prestazioni più veloci e una migliore efficienza energetica.

Sono previsti anche miglioramenti al design, come un telaio in titanio, una maggiore durata della batteria e una memoria migliorata. Il modello Pro Max top di gamma può essere dotato di una fotocamera aggiornata dotata di una "lente periscopica" per una migliore capacità di zoom ottico.

Un altro cambiamento atteso è il passaggio dal cavo Lightning proprietario di Apple a un cavo di ricarica USB-C, che consente velocità di ricarica e trasferimento dati più elevate.

Mentre i modelli base dovrebbero avere lo stesso prezzo dei loro predecessori, i modelli Pro potrebbero avere un aumento di prezzo di $ 100 o più. Alcuni analisti hanno suggerito che il modello Pro Max potrebbe costare dai 150 ai 200 dollari in più rispetto alla versione dello scorso anno. Tuttavia, considerato lo stato dell’economia e i potenziali rischi macroeconomici, i consumatori potrebbero non essere disposti a pagare di più per un nuovo iPhone.

In conclusione, gli analisti prevedono una risposta modesta da parte degli investitori all’introduzione dell’iPhone 15 a causa della natura incrementale degli aggiornamenti e delle recenti sfide affrontate da Apple. Solo il tempo dirà come reagirà il mercato ai nuovi dispositivi.

