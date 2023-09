Le azioni Apple devono affrontare sfide tecniche in mezzo alle turbolenze del mercato

Apple (AAPL) ha registrato un calo significativo del prezzo delle sue azioni, perdendo oltre il 6% negli ultimi due giorni, segnando il più grande calo consecutivo in 10 mesi. Ciò ha comportato una perdita di circa 200 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato da lunedì. Il calo del prezzo delle azioni coincide con le notizie di funzionari cinesi che esortano i dipendenti governativi a smettere di usare i telefoni Apple. Tuttavia, il problema attuale che Apple deve affrontare non è legato ai suoi prodotti o servizi, ma piuttosto al suo grafico azionario.

Un mese fa, le azioni Apple hanno raggiunto il massimo storico, seguito da un brusco calo, mai visto prima. Le tendenze storiche suggeriscono che la debolezza delle azioni Apple potrebbe persistere per almeno un mese. Sebbene il titolo abbia registrato un rally nella seconda metà di agosto, il recente calo ha cancellato la maggior parte di questi guadagni, lasciando il titolo vicino ai minimi pluriennali.

Gli analisti hanno espresso una prospettiva negativa sulle azioni Apple, in particolare in vista dell’evento di lancio dell’iPhone 15. È stato osservato che le azioni Apple in genere registrano un rally prima di tali eventi, ma successivamente subiscono una svendita. I dati storici che coprono quattro decenni mostrano che settembre tende ad essere un mese impegnativo per le azioni Apple e in 10 degli ultimi 12 anni il titolo ha prodotto rendimenti negativi dopo il lancio dell’iPhone.

Nonostante la tendenza generale al ribasso, vale la pena notare che ottobre è stato storicamente un mese forte per le azioni Apple. Tuttavia, quest’anno si è discostato da questo schema. Inoltre, il comportamento difensivo di Apple sul mercato ha contribuito ad alimentare le preoccupazioni degli investitori. Anche se quest'anno il titolo ha registrato un rispettabile aumento del 35%, impallidisce rispetto ai rendimenti di altre società tecnologiche come Nvidia (210%) e Meta Platforms (150%).

Apple si trova ora ad affrontare tre trimestri consecutivi di calo della crescita dei ricavi anno su anno. Ciò ha portato gli analisti a fare paragoni con IBM, un altro colosso tecnologico che ha registrato un calo del prezzo delle azioni dopo un periodo di performance finanziaria simile. Il punto chiave è che Apple deve concentrarsi sulla crescita dei ricavi per mantenere il valore delle sue azioni come società in crescita.

Guardando al futuro, JPMorgan suggerisce che se le tendenze attuali continuano, gli investitori potrebbero vendere azioni Apple dopo l’evento iPhone e reindirizzare i propri investimenti verso aziende come Meta, Microsoft e Nvidia, che sono considerate le migliori scelte dagli analisti di JPMorgan.

Fonti: Yahoo Finanza