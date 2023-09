Apple Watch Ultra: a chi è veramente utile?

L'Apple Watch Ultra è stato commercializzato come smartwatch per avventurieri, ma dopo un anno di utilizzo non è ancora chiaro quale sia il suo vero pubblico. Sebbene l'Ultra vanti caratteristiche come una cassa in titanio, resistenza all'acqua e capacità di immersione, non è all'altezza di un concorrente Garmin quando si tratta di sicurezza escursionistica e casi d'uso tecnici. Invece, le sue funzionalità di fitness sono più adatte agli avventurieri part-time e ai guerrieri del fine settimana.

Tuttavia, sembra che coloro che corrispondono a questa descrizione non siano interessati all'Ultra. Prove aneddotiche suggeriscono che gli individui esperti di tecnologia che sono frustrati dalla mancanza di funzionalità intelligenti su Garmin o altri orologi multisport hanno maggiori probabilità di prendere in considerazione l'Ultra. Ma quante di queste persone esistono davvero? In un club di corsa locale, la maggior parte dei membri indossava Garmin o normali Apple Watch e, quando è stato chiesto, hanno affermato di non sentire il bisogno dell'Ultra.

Quindi, se scartiamo l'idea che l'Ultra sia per gli avventurieri, a chi è destinato? Potrebbe piacere ai nerd della tecnologia che desiderano una durata della batteria di più giorni, ma anche questo sembra discutibile. Molti utenti di Apple Watch che si lamentano della durata della batteria non sono affatto interessati ai dispositivi indossabili. Infatti preferiscono la semplicità di un fitness tracker oppure si accontentano del loro Garmin o Fitbit.

Al di fuori del fitness, la caratteristica più distintiva dell'Ultra è la durata della batteria. Tuttavia, una volta sviluppata una routine di ricarica, la necessità di prolungare la durata della batteria diventa meno necessaria. Alla fine, l'Ultra potrebbe attrarre i primi adottanti che apprezzano le sue esclusive caratteristiche di fitness e vita all'aria aperta. Tuttavia, con watchOS 9 che porta molte di queste funzionalità sui normali modelli di Apple Watch, diventa più difficile giustificare il prezzo premium dell’Ultra.

Nel complesso, l'Ultra è un ottimo smartwatch, ma potrebbe non aver ancora trovato il suo vero pubblico. Le sue funzionalità si rivolgono ai più avventurosi, ma sembra che la maggior parte dei potenziali acquirenti non abbia bisogno di queste funzionalità o sia più soddisfatta degli altri dispositivi sul mercato.

Fonte:

– Victoria Song, Il limite