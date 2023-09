Evento Apple 2023: prevista la presentazione della nuova linea di iPhone 15 e degli Apple Watch

Gli appassionati Apple di tutto il mondo attendono con impazienza l'evento Apple di quest'anno, dove si prevede che il colosso della tecnologia svelerà la sua attesissima linea di iPhone 15 e gli ultimi Apple Watch. L'evento avrà luogo martedì 12 settembre allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California.

Per coloro che non possono partecipare all'evento di persona, Apple trasmetterà l'evento in live streaming sul proprio canale YouTube, oltre che su apple.com e sull'app Apple TV. L'inizio dell'evento è previsto alle 1:10 ET o alle XNUMX:XNUMX PT per chi si trova sulla costa occidentale.

Sebbene Apple non abbia annunciato ufficialmente una data di rilascio per l’iPhone 15, in genere è disponibile per il preordine il venerdì successivo all’evento, con consegne che iniziano una settimana dopo. Ciò significa che i clienti più entusiasti possono aspettarsi di mettere le mani sull'ultimo iPhone subito dopo l'evento.

Le voci sulla gamma iPhone 15 suggeriscono diversi cambiamenti interessanti. Un cambiamento degno di nota è la sostituzione della porta Lightning con una porta USB-C sia sull’iPhone 15 che sull’iPhone 15 Plus. Inoltre, si dice che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max siano dotati di telai in titanio e del potente processore A17.

Inoltre, i rapporti di Bloomberg indicano che i nuovi iPhone saranno dotati di un chip A16, un'interfaccia Dynamic Island e una fotocamera posteriore da 48 megapixel. Questi aggiornamenti promettono prestazioni e capacità di imaging migliorate per la fedele base di utenti di Apple.

Con l’avvicinarsi dell’evento Apple, gli appassionati di tecnologia e i fan di Apple attendono con impazienza l’annuncio della nuova linea di iPhone 15 e degli ultimi Apple Watch. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questi entusiasmanti prodotti che daranno forma al futuro del settore tecnologico.

Fonte:

– Jessica Guynn, USA OGGI