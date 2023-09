Il nuovo regolamento UE consente chat di terze parti su WhatsApp

Riepilogo: il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea ha identificato le principali aziende tecnologiche come guardiani, inclusa la società madre di WhatsApp, Meta. Per conformarsi alle nuove normative, WhatsApp ha introdotto nella sua versione beta una nuova funzionalità chiamata “chat di terze parti”. Questa funzionalità consentirà agli utenti di ricevere e rispondere ai messaggi di persone che utilizzano altre app di messaggistica.

Il DMA classifica i gatekeeper in base ai servizi principali della piattaforma, con alcune aziende che compaiono in più elenchi. Ad esempio, Google offre diversi servizi che potrebbero essere considerati gatekeeping, come Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android e YouTube. Allo stesso modo, Meta gestisce social network come Facebook e Instagram, insieme a un servizio di intermediazione e una piattaforma pubblicitaria.

L'UE si riferisce alle app di messaggistica come servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero (N-IICS) e ha incluso WhatsApp e Messenger in questa categoria. L'interoperabilità tra le piattaforme di messaggistica è un requisito per i gatekeeper, poiché consente agli utenti di app come Signal, Telegram o Snapchat di comunicare con gli utenti di WhatsApp e Messenger senza bisogno di un account su tali piattaforme.

In risposta alla nuova normativa, WhatsApp ha iniziato a lavorare sull'interoperabilità nella sua versione di sviluppo per Android. L'obiettivo è consentire una comunicazione continua con servizi di messaggistica di terze parti. I gatekeeper sono tenuti a conformarsi alle normative entro sei mesi, il che significa che la piena interoperabilità dovrebbe essere disponibile entro marzo 2024.

In particolare, iMessage di Apple non è considerato un servizio di messaggistica fondamentale ai sensi di queste normative, poiché non raggiunge ancora la soglia di utenti stabilita dall'UE.

Andando avanti, WhatsApp dovrà affrontare le sfide tecniche per garantire che funzionalità avanzate come la condivisione di file, le videochiamate e i messaggi audio siano interoperabili con servizi di terze parti. Questa nuova funzionalità segna l'inizio di un importante progetto per il team di WhatsApp, che lavora per conformarsi al quadro normativo dell'UE.

Definizioni:

– Digital Markets Act (DMA): quadro normativo introdotto dall’Unione Europea per affrontare il ruolo e il potere delle principali aziende tecnologiche note come gatekeeper.

– Gatekeeper: aziende tecnologiche identificate dall’UE come aventi un controllo e un’influenza significativi sui mercati digitali.

– Interoperabilità: la capacità di diversi software o piattaforme di comunicare e lavorare insieme senza problemi.

– Servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero (N-IICS): termine normativo utilizzato dall'UE per fare riferimento alle app di messaggistica.

– Crittografia end-to-end: una misura di sicurezza che garantisce la privacy e la sicurezza della comunicazione crittografando i messaggi in modo che solo i destinatari previsti possano decrittografarli e leggerli.

Fonti: linee guida del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, WABetaInfo.