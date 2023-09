Whataburger svela il concetto di cucina digitale in Texas

By

Whataburger Inc. ha presentato la sua prima unità Digital Kitchen a Bee Cave, in Texas, mostrando un nuovo approccio alla ristorazione fast food. Il ristorante, situato a nord-ovest di Austin, ha eliminato il drive-thru e implementato un sistema senza contanti.

La cucina digitale è progettata per essere esclusivamente digitale, con i clienti che effettuano gli ordini tramite un chiosco o l'app per smartphone Whataburger. La tradizionale area salotto, il ritiro sul marciapiede e il drive-thru sono stati sostituiti con armadietti o armadietti appositamente progettati per i chioschi e gli ordini di ritiro delle consegne.

Una delle caratteristiche principali della Cucina Digitale è la “Digital Pick-up Lane”, che funge da alternativa al tradizionale drive-thru. I clienti possono effettuare i loro ordini tramite l'app Whataburger Rewards o online, e poi ritirarli rapidamente e comodamente presso la Digital Pick-up Lane. Ciò riduce i tempi di attesa e migliora l’esperienza complessiva del cliente.

Ed Nelson, Presidente e CEO di Whataburger, ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo concetto, affermando: “Rendere Whataburger più veloce e conveniente per i nostri ospiti significa abbracciare pienamente l'esperienza del ristorante digitale. I nostri ospiti di Austin sono stati presto ad abbracciare altre innovazioni digitali, rendendolo perfetto per la nostra prima Whataburger Digital Kitchen”.

Whataburger, un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1950, ha oltre 950 sedi in 14 stati. Nel 2019, la quota di maggioranza della società è stata venduta alla banca d'affari con sede a Chicago BDT Capital Partners.

Nel complesso, l'introduzione della cucina digitale di Whataburger rappresenta un cambiamento significativo nel settore del fast food verso l'adozione della tecnologia digitale e il miglioramento della velocità e della comodità dell'esperienza culinaria per i clienti.

Fonte: Whataburger, Ron Ruggless

