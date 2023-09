A cosa abbiamo giocato: battaglie tra robot, sale giochi classiche e un'avventura confusa di Mario

By

In questa edizione di "A cosa abbiamo giocato" diamo uno sguardo a tre diversi giochi: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest e Bowser's Fury. Ogni gioco offre un'esperienza di gioco unica e sfide per i giocatori.

Armored Core 6: Fires of Rubicon è un gioco per PS5 che cattura l'autenticità della serie Armored Core. Il gioco ha un design minimalista con meccaniche basate su menu e missioni brevi e ripetute. La tavolozza di colori limitata e l'atmosfera fredda e clinica contribuiscono all'estetica generale del gioco. Nonostante la mancanza di una narrazione forte, il gioco brilla nelle battaglie contro i boss, che richiedono ai giocatori di apprendere e adattare le proprie abilità e capacità di costruzione di mech. Superare queste sfide porta un senso di soddisfazione simile agli iconici giochi Souls di FromSoftware.

Tempest, d'altra parte, è un classico gioco arcade che ha resistito alla prova del tempo. L'uscita di The Making of Karateka da parte di Digital Eclipse ha ricordato allo scrittore Tempest e lo ha spinto a rivisitare il gioco. Erano affascinati dal suo gameplay minaccioso, mentre i nemici avanzavano lungo le pareti e i frenetici giri e gli spari del giocatore diventavano più intensi. Anche se l'originale Tempest offriva un'esperienza elettrizzante, lo scrittore ha apprezzato anche il dialogo creativo che Jeff Minter, lo sviluppatore, ha avuto con il gioco nel corso degli anni.

Infine, Bowser's Fury per Nintendo Switch offre una svolta unica alla tipica avventura di Mario. Il gioco introduce un concetto di mondo aperto, che inizialmente ha lasciato disorientato lo scrittore. Si sono ritrovati a cercare di comprendere le nuove meccaniche, come i fari e le missioni dei gatti, mentre si confrontavano anche con le apparizioni dirompenti di Bowser. Nonostante la confusione, lo scrittore ha trovato il gioco divertente e ha apprezzato la nuova interpretazione del franchise di Mario.

Nel complesso, questi tre giochi presentano esperienze diverse per i giocatori. Armored Core 6 offre avvincenti battaglie tra robot, Tempest offre un'esperienza arcade nostalgica e Bowser's Fury offre un'avventura di Mario non convenzionale. Ogni gioco porta con sé una serie di sfide e ricompense, garantendo ai giocatori una varietà di opzioni tra cui scegliere.

