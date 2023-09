Cosa aspettarsi dall'evento Apple del 12 settembre: iPhone 15 e Apple Watch Series 9

L'evento di settembre di Apple è proprio dietro l'angolo e ci sono alcuni prodotti chiave che possiamo aspettarci di essere presentati. I pezzi forti sono l'iPhone 15 e l'Apple Watch Series 9. Circolano voci e speculazioni ed ecco cosa sappiamo finora.

Si prevede che l’iPhone 15 avrà un cambiamento notevole: l’adozione di USB-C. Questa mossa è stata motivata dalla decisione delle autorità di regolamentazione dell'UE di standardizzare le porte su tutti i dispositivi. Sebbene la scadenza per l’implementazione sia la fine del 2024, Apple sembra cogliere l’opportunità per effettuare questo cambiamento ora. La maggiore velocità dati USB 3.2 potrebbe essere riservata ai modelli pro, con l'iPhone 15 standard che si attacca a USB 2.0.

Si prevede che anche la ricarica wireless riceverà un aggiornamento, con un aumento fino a 35 W su tutta la linea. Si dice che l'iPhone 15 sia uno dei primi telefoni ad abbracciare lo standard Qi2, che combina la ricarica wireless con i magneti. Inoltre, funzionalità come Dynamic Island, introdotte nei modelli Pro, potrebbero estendersi ai modelli iPhone 15 più economici.

Un'altra aggiunta di cui si parla è l'iPhone 15 Ultra, che sostituirà il Pro Max. Si dice che questo dispositivo sia dotato di un display da 6.7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, cornici ridotte e un nuovo pulsante “Azione”. Questo pulsante, preso dall'Apple Watch Ultra, offre scorciatoie personalizzabili a varie funzioni.

Per quanto riguarda l'Apple Watch Series 9, le informazioni sono state relativamente scarse. È possibile che l'evento di quest'anno possa essere più discreto per i dispositivi indossabili di Apple, con particolare attenzione al dispositivo del decimo anniversario del prossimo anno. Tuttavia, è probabile che Ultra 10 e Serie 2 ricevano aggiornamenti su processore e colori. Ci sono state anche segnalazioni di Apple che esplora la stampa 9D per la progettazione di custodie, in seguito al suo utilizzo nelle cuffie Vision Pro.

Anche se si prevede che gli AirPods e altri dispositivi riceveranno aggiornamenti, i dettagli sono ancora speculativi. È possibile che vengano rilasciati nuovi AirPods con il chip H2, insieme a una custodia di ricarica USB-C autonoma. Inoltre, potrebbero essere svelate ulteriori informazioni sulle cuffie Vision Pro, sulle date di rilascio di iOS/macOS/iPadOS/watchOS e su possibili demo.

Nel complesso, l'evento di settembre di Apple è pieno di anticipazione per gli ultimi modelli di iPhone e Apple Watch. Sebbene alcune voci siano basate su speculazioni, forniscono uno sguardo emozionante su ciò che potrebbe essere in serbo per gli appassionati di Apple.

