Apple annuncia l'evento autunnale: nuovi iPhone e funzionalità iOS 17

Apple ha fissato una data per il suo evento autunnale, in cui dovrebbe presentare i nuovi iPhone e un nuovo Apple Watch. Oltre a questo verrà rilasciato anche iOS 17, l'ultima versione del sistema operativo di Apple. iOS 17 è in fase di sviluppo beta da alcuni mesi e sarà probabilmente disponibile per il download pubblico dopo l'evento del 12 settembre.

Quindi, cosa possiamo aspettarci da iOS 17? Ecco alcune delle caratteristiche principali:

1. Funzionalità di sintesi vocale di Safari

iOS 17 introduce una nuova funzionalità "Ascolta pagina" in Safari. Toccando le A minuscole e maiuscole accanto alla barra degli indirizzi, gli utenti possono accedere a un menu che consente alla voce di Siri di leggere l'intera pagina web, comprese le informazioni su eventuali fotografie. Questa funzione sarà utile quando gli utenti hanno le mani occupate o non hanno gli occhiali da lettura.

2. Informazioni sul volo tramite messaggi di testo

Con iOS 17 la condivisione delle informazioni sui voli diventa più semplice. Gli utenti possono semplicemente inviare un SMS con la compagnia aerea e il numero del volo a qualcuno, che potrà quindi tenere premuto il messaggio per visualizzare informazioni dettagliate sul volo come il percorso, lo stato (in orario o in ritardo) e il bagaglio. richiedere il carosello per l'arrivo. Questa funzione sarà particolarmente utile per coloro che verranno prelevati all'aeroporto.

3. Nuove funzionalità FaceTime

Ci sono un paio di nuove funzionalità aggiunte a FaceTime in iOS 17. Se una chiamata FaceTime non riceve risposta, gli utenti possono lasciare un messaggio vocale FaceTime. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di vedere una trascrizione in tempo reale di ciò che sta dicendo il chiamante se scelgono di inviare la chiamata alla segreteria telefonica. Ciò consente agli utenti di decidere se vogliono rispondere alla chiamata o lasciarla nella segreteria telefonica, senza che il chiamante lo sappia.

4. Eliminazione semplificata dei testi di autenticazione a due fattori

iOS 17 semplifica la gestione dei testi di autenticazione a due fattori. Questi codici, che forniscono un ulteriore livello di sicurezza per l'accesso ai servizi, ora possono essere eliminati automaticamente dopo essere stati utilizzati. Abilitando l'opzione "Ripulisci automaticamente" in Impostazioni > Opzioni password, gli utenti possono fare in modo che l'app Messaggi elimini questi codici per mantenere organizzata la loro casella di posta.

5. La modalità standby trasforma la modalità Non disturbare in un'elegante sveglia

iOS 17 introduce una funzionalità chiamata "Standby". Quando gli utenti caricano i loro telefoni di notte e li posizionano lateralmente, il telefono si trasforma in una sveglia da comodino elegante e personalizzabile. Gli utenti possono aggiungere promemoria, prezzi delle azioni, titoli di notizie e informazioni sulla batteria al display per personalizzare la propria esperienza in modalità Standby.

Tieni presente che iOS 17 non sarà compatibile con tutti gli iPhone. In particolare, iPhone 8, 8 Plus e iPhone X non riceveranno l'aggiornamento.

Fonte:

– Notizie WAKA Azione 8