iOS 17: nuove funzionalità per gli utenti iPhone

Apple rilascerà iOS 17 durante il suo evento il 12 settembre, portando una serie di nuove funzionalità agli utenti iPhone. Anche se l’attenzione potrebbe essere rivolta al nuovo iPhone 15, chi possiede iPhone esistenti può comunque beneficiare degli aggiornamenti.

Una caratteristica degna di nota è "Name Drop", che consente agli utenti di condividere facilmente le informazioni di contatto avvicinando i loro telefoni e toccandoli. Questa funzionalità, simile a quella offerta da anni dai dispositivi Android, elimina la necessità di scambiare numeri e inviare SMS.

Inoltre, iOS 17 introduce “Point and Speak”, una funzionalità di accessibilità che aiuta gli utenti a identificare prodotti o etichette. Utilizzando l'opzione lente di ingrandimento nel pannello di controllo, gli utenti possono puntare la fotocamera su un oggetto e Siri leggerà ad alta voce le informazioni visualizzate. Questa funzione può essere utile per leggere testi piccoli su etichette o pannelli di controllo.

Gli appassionati di adesivi apprezzeranno anche la funzionalità migliorata degli adesivi in ​​iOS 17. Tutte le opzioni degli adesivi, inclusi memoji, emoji e adesivi personalizzati, sono ora comodamente posizionate in un unico posto all'interno dell'app iMessage. Gli utenti possono persino creare i propri adesivi estraendo i soggetti dalle foto.

Inoltre, Car Play riceve un aggiornamento che consente a chiunque sia connesso tramite Bluetooth nell'auto di assumere il controllo della musica. Scansionando un codice QR, un altro utente iPhone può facilmente cambiare ruolo da DJ con l'autorizzazione del telefono che riproduce la musica.

Sebbene queste siano solo alcune delle nuove funzionalità, ce ne sono molte altre che gli utenti iPhone possono aspettarsi. Tuttavia, alcune funzionalità, come la nuova app Journaling per foto e ricordi quotidiani, non saranno disponibili il giorno del rilascio.

