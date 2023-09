Come si sono evolute le diete dei calciatori negli ultimi 50 anni

Daniel Nisbet, responsabile delle prestazioni elevate delle squadre giovanili nazionali della Federcalcio gallese, spiega come è cambiata la dieta dei calciatori negli ultimi 50 anni. In precedenza, c’era poca enfasi sulla nutrizione, ai giocatori veniva offerta una tradizionale colazione inglese prima di una partita. Tuttavia, dalla metà degli anni '1990, l'alimentazione è diventata un aspetto cruciale nella preparazione di un giocatore alla partita.

Oggi le società calcistiche impiegano nutrizionisti che pianificano i pasti dei giocatori in modo altamente tecnico. Questi pasti sono adattati alle esigenze individuali di ogni giocatore, a seconda di ciò che desidera ottenere. Diamo uno sguardo più da vicino a come è cambiata la dieta dei giocatori nel corso degli anni.

Colazione

In passato, i calciatori mangiavano una frittura prima della partita o una ciotola di cereali ricoperti di zucchero come i Frosties per dare energia al loro corpo. Al giorno d'oggi, i giocatori mangiano frittate con spinaci, funghi, pomodori e avocado a colazione. L’enfasi ora è sul consumo di proteine ​​sufficienti, con le uova che forniscono una fonte significativa di proteine ​​per la riparazione e il recupero muscolare.

Pranzo

In precedenza, i calciatori consumavano molta carne rossa, come bistecche, hamburger o spaghetti alla bolognese. Oggi si consiglia ai giocatori di mangiare due porzioni di petto di pollo, due porzioni di patate dolci e due tipi di verdure. I carboidrati provenienti da pasta e riso sono fonti di carburante migliori rispetto alle patate perché contengono più carboidrati. Il giorno prima della partita si consigliano carboidrati a rilascio rapido come la pasta.

Snacks

In passato, i giocatori mangiavano una fetta d'arancia durante l'intervallo o mangiavano caramelle gommose per ottenere energia rapida. Al giorno d'oggi, i giocatori sono più consapevoli della propria composizione corporea e optano per frullati per il recupero proteico o frutta secca come snack. Il giorno prima della partita, possono consumare una bevanda a base di carboidrati, come Gatorade o Lucozade.

Dinner

Dopo una partita, i giocatori mangiavano fish and chips per una dose di proteine ​​e carboidrati energetici, ma questo era intriso di grassi saturi malsani. Oggi i giocatori mangiano un filetto di salmone con due porzioni di riso integrale e due verdure. Prima di una partita, si fanno il pieno di pasta bianca e riso, poiché questi sono il carburante per l'energia del corpo.

alcol

Un tempo bere alcolici faceva parte della cultura calcistica, con i giocatori che bevevano una pinta insieme dopo una partita. Tuttavia, è ormai noto che l’alcol rallenta il recupero e ostacola l’assorbimento dei nutrienti. Al giorno d'oggi, bere è riservato solo alle occasioni speciali e i giocatori si astengono dall'alcol durante la settimana se hanno una partita in programma.

Nel complesso, la dieta dei calciatori ha subito una trasformazione significativa negli ultimi decenni, con una maggiore attenzione ai piani nutrizionali personalizzati e all'importanza di consumare gli alimenti giusti per ottimizzare le prestazioni.

Fonte:

– Daniel Nisbet, allenatore ad alte prestazioni delle squadre giovanili nazionali della Federcalcio gallese