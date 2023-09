Huawei lancia la serie Mate 60: un potenziale rivale di Apple nel mercato cinese degli smartphone

La cinese Huawei Technologies ha recentemente presentato la sua nuova serie di smartphone Mate 60, attirando l'attenzione globale per la sua tecnologia che suggerisce che l'azienda ha superato le sanzioni statunitensi. Questo sviluppo potrebbe posizionare Huawei come un formidabile concorrente di Apple. Mate 60 e Mate 60 Pro sono stati annunciati a fine agosto, mentre altri due modelli, Mate X5 e Mate 60 Pro+, sono stati lanciati venerdì.

Una caratteristica distintiva della serie Mate 60 è la sua capacità di supportare le comunicazioni satellitari, consentendo agli utenti di effettuare chiamate e inviare messaggi in aree senza segnali mobili o Internet, come montagne o mare. Sebbene i dettagli specifici sui chip utilizzati non siano stati divulgati, la società di analisi TechInsights ha scoperto che i telefoni sono alimentati dal nuovo chip Kirin 9000 della Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) cinese. I primi test di velocità condotti da acquirenti cinesi indicano che il Mate 60 Pro vanta velocità di download che superano quelle dei telefoni 5G top di gamma.

In termini di fornitori, Huawei non li ha nominati ufficialmente, ma TechInsights ha scoperto che nella serie Mate 60 vengono utilizzati componenti DRAM e NAND della Corea del Sud SK Hynix. SK Hynix, che ha cessato di fare affari con Huawei dopo l’imposizione delle restrizioni statunitensi nel 2019, sta attualmente conducendo un’indagine. Il Mate 60 Pro contiene anche una percentuale maggiore di componenti chip di fabbricazione cinese rispetto ai modelli precedenti.

Precedentemente il più grande venditore di smartphone al mondo, Huawei ha dovuto affrontare un calo della quota di mercato a causa del suo accesso limitato agli strumenti per la produzione di chip a seguito delle sanzioni statunitensi. La sua quota di mercato in Cina è scesa all’11% quest’anno dal 27% del 2020. Apple, d’altro canto, è diventata il produttore dominante di smartphone premium in Cina durante questo periodo, con la sua quota di mercato in aumento dall’11% al 19%, secondo dati da Contrappunto.

Gli analisti del settore ritengono che la serie Mate 60 potrebbe annunciare la rinascita di Huawei come rivale di Apple nel mercato cinese. Il sentimento patriottico guidato dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina potrebbe contribuire a forti vendite, con i media statali e gli utenti di Internet che salutano il lancio come un duro colpo contro gli Stati Uniti Ming-Chi Kuo, un analista di TF International Securities, prevede che il Mate 60 Pro spedirà tra 5.5 e 6 milioni di unità nella seconda metà di quest'anno, con un aumento del 20% rispetto ai volumi inizialmente pianificati. Kuo prevede inoltre che le spedizioni cumulative del Mate 60 Pro potrebbero raggiungere almeno 12 milioni di unità entro un anno dal lancio.

– Yelin Mo e Brenda Goh. "I nuovi smartphone Huawei testano il suo ritorno nell'enorme mercato cinese" (Reuters)

– Brenda Goh (Reuters)