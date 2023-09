Superare gli ostacoli nell’adozione della terapia digitale

By

Alla conferenza nazionale annuale del PBMI del 2023, un panel sulle terapie digitali senza prescrizione ha affrontato i problemi pratici che ne ostacolano l’integrazione nell’assistenza sanitaria tradizionale. Questi problemi includono la mancanza di codici di fatturazione, l’assenza di standardizzazione e molteplici parti interessate responsabili delle decisioni di copertura. Inoltre, i relatori hanno riconosciuto la necessità di stabilire standard di evidenza, considerare attentamente la popolazione di pazienti e cambiare la percezione di ciò che comportano i benefici della prescrizione.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., di MedOne Rx, ha sottolineato l'importanza di chiarire che il beneficio della prescrizione non è limitato ai farmaci. Ha sottolineato che i benefici della prescrizione mirano a ottenere risultati clinici positivi a un prezzo accessibile, che possono essere ottenuti attraverso terapie digitali, dispositivi, strutture di supporto o servizi di coaching sanitario.

Andy Molnar, CEO della Digital Therapeutics Alliance, ha evidenziato la necessità di sviluppare prove a sostegno della terapia digitale. Ha menzionato una guida completa sviluppata dalla sua organizzazione per assistere produttori e pagatori nella valutazione delle terapie digitali. Pur essendo ottimista riguardo al futuro, Molnar ha riconosciuto che potrebbero essere necessari diversi anni prima che le terapie digitali diventino una parte regolare della prescrizione sanitaria.

Michael Steelman, vicepresidente dei mercati gestiti di Dexcom, ha sottolineato l’importanza di identificare i pazienti giusti per la terapia digitale e di adottare un approccio flessibile. Ha citato l'esempio di Calm, un'app per il sonno e la meditazione venduta direttamente ai consumatori. Steelman ha suggerito che la migliore strategia di commercializzazione varia a seconda della specifica terapia digitale.

Matt Alberico, MBA, di DarioHealth, ha affrontato il tema dell'accesso alle terapie digitali. Ha sfatato l'idea sbagliata secondo cui il problema è l'accesso agli smartphone, sottolineando che la vera sfida risiede nell'accesso al Wi-Fi o nell'utilizzo dei dati. Alberico ha sostenuto piattaforme asincrone che consentano ai pazienti di interagire con i sistemi sanitari, i medici, gli allenatori e le piattaforme digitali a loro piacimento. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere le promesse di impegno e risultati.

I relatori hanno riconosciuto problemi pratici immediati relativi alle categorie di rimborso Medicare, ai codici di fatturazione e ai formulari per le terapie digitali. Hanno inoltre discusso delle sfide legate all'adozione dei fornitori e della necessità di formazione all'interno della comunità dei fornitori. Inoltre, il ritorno sull’investimento e gli studi basati su prove reali sono stati identificati come aspetti vitali da considerare per pagatori e venditori.

In conclusione, nonostante vi siano numerosi ostacoli da superare, il panel ha espresso ottimismo riguardo alla futura integrazione delle terapie digitali nell’assistenza sanitaria quotidiana. Con un’attenta considerazione della popolazione di pazienti, prove a sostegno, strategie di commercializzazione flessibili e affrontando preoccupazioni pratiche, le terapie digitali hanno il potenziale per rivoluzionare l’erogazione dell’assistenza sanitaria.

