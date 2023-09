Western Digital vende il campus Milpitas per 192.5 milioni di dollari e stipula un accordo di retrolocazione

Il produttore di storage per computer con sede in California, Western Digital, ha recentemente completato un accordo di vendita e retrolocazione con Blue Owl Capital per il suo ufficio, ricerca e sviluppo e campus di produzione di Milpitas. La proprietà di cinque edifici, situata a 901, 951, 1001, 1051 e 1101 Sandisk Drive, è stata venduta per 192.5 milioni di dollari, con Blue Owl come acquirente. Come parte dell’accordo, Western Digital ha firmato un contratto di locazione di 16 anni per il sito di 37 acri che si estenderà fino al 2039.

Il campus Milpitas, ex quartier generale del produttore di unità flash SanDisk, è stato acquisito da Western Digital nel 2016. Il campus comprende uffici, strutture di ricerca e sviluppo e impianti di produzione, per un totale di 580,322 piedi quadrati. Blue Owl, noto per la sua attenzione alle transazioni di leaseback, ha pagato $ 332 per piede quadrato per la proprietà.

Gli accordi di retrolocazione, come questo, consentono alle aziende di sbloccare il denaro bloccato nei beni immobiliari. Questo può essere un modo vantaggioso per raccogliere fondi senza ricorrere alla vendita di azioni o all'emissione di debito, in particolare durante i periodi di tassi di interesse più elevati o quando il valore delle azioni di una società è basso.

Il prezzo delle azioni di Western Digital ha subito fluttuazioni, aumentando del 37% quest'anno ma diminuendo del 43% rispetto al suo picco nell'aprile 2021. La capitalizzazione di mercato della società ammonta attualmente a quasi 14 miliardi di dollari. Nell’anno fiscale precedente, Western Digital ha riportato una perdita di 1.3 miliardi di dollari. Con circa 2 miliardi di dollari in contanti, la società dovrà far fronte a 1.1 miliardi di dollari di banconote in scadenza l'anno prossimo e pagherà anche una fattura fiscale di 523 milioni di dollari nel trimestre in corso.

Oltre al campus Milpitas, Western Digital possiede anche la sede centrale situata a 5601 Great Oaks Pkwy a San Jose.

