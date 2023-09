Western Digital lancia l'SSD NVMe SN770M per Steam Deck e ROG Ally

Western Digital ha introdotto l'SSD SN770M NVMe, progettato specificamente per dispositivi come Steam Deck e ROG Ally. Le piccole unità con fattore di forma M.2 2230 sono disponibili nelle opzioni da 500 GB, 1 TB e 2 TB, offrendo ai giocatori portatili un significativo aggiornamento dello spazio di archiviazione.

In precedenza, sostituire l'SSD all'interno di uno Steam Deck era stato relativamente semplice, ma trovare le unità M.2 2230 era una sfida. Queste unità non erano comunemente disponibili per i consumatori e si trovavano più comunemente nei laptop Dell e Microsoft Surface. Tuttavia, la situazione è migliorata di recente, con aziende come Sabrent, Micron, Corsair e Framework che offrono unità M.2 2230. Framework ha anche rilasciato la propria unità di aggiornamento da 2 TB all'inizio di quest'anno.

L'ingresso di Western Digital in questo mercato rappresenta uno sviluppo positivo per i giochi portatili. Le loro unità offrono velocità impressionanti fino a 5,150 MB/s basate su PCIe Gen 4. La versione da 1 TB dell'SSD NVMe SN770M è disponibile per l'acquisto sul negozio online di Western Digital e Best Buy per $ 109.99. La versione da 2 TB è disponibile esclusivamente su Best Buy per $ 239.99.

Nel complesso, l'SSD NVMe SN770M di Western Digital fornisce una soluzione conveniente per i giocatori che desiderano aggiornare lo spazio di archiviazione nei propri dispositivi portatili. La disponibilità di queste unità di noti produttori amplia le opzioni per i consumatori, rendendo più semplice la ricerca degli aggiornamenti adatti per i propri dispositivi.

Fonte:

–Tom Warren. (Il limite)